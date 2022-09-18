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Елена Рыбакина в шаге от третьего титула WTA Tour

Теннис Финал Словакия Фото: ktf.kz
Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 10ёй финал в своей карьере. Это случилось после полуфинала турнира серии WTA 250 в словенском Портороже, сообщает Zakon.kz.

25-я ракетка мира, Елена Рыбакина без особых проблем переиграла румынку Анну Богдан, занимающую 65-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:1, 6:1.

Теперь в решающем матче за чемпионство казахстанка встретится с Катержиной Синяковой (Чехия), 82-ая ракетка.

Сможет ли Елена Рыбакина заработать третий трофей на турнирах серии WTA в одиночном разряде, станет известно 18 сентября.

На сегодняшний день, на счету первой ракетки Казахстана чемпионский титул Открытого первенства Великобритании 2022 года. Плюс две победы на турнирах WTA: на грунте в Бухаресте-2019, и в австралийском Хобарте-2022 на харде. Вдобавок шесть финалов WTA в одиночном разряде.

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