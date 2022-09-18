Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Али Ахмедов победил Габриэля Росадо в андеркарде GGG – Канело

Ахмедов победил Росадо Фото: Twitter/DAZN Boxing
Казахстанский боксер Али Ахмедов победил американца Габриэля Росадо единогласным решением судей, сообщает Zakon.kz.

Ахмедов сразился с американским боксером Габриэлем Росадо (26-15-1, 15 КО).

На кону стояли титулы чемпиона IBF (North American) и WBC Silver. Встреча завершилась победой Ахмедова единогласным решением судей.

Али Ахмедов одержал 19-ю победу в профессиональной карьере и завоевал два чемпионских пояса.

Габриэль Росадо потерпел 16-е поражение на профи-ринге.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Головкин получит в два раза меньше денег за трилогию с Канело

Казахстанские юноши с третьей попытки стали чемпионами Азии по теннису

Елена Рыбакина в шаге от третьего титула WTA Tour

Данияр Кунафин
Ахмедов Али Лас-Вегас США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курсы валют на 17-18 сентября
Геннадий Головкин — Сауль Альварес. Live
Геннадий Головкин — Сауль Альварес. Прямая трансляция боя
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
В Алматы улицу Толе би частично перекроют в связи с празднованием Дня города
Томирис Заир, конкурс красоты и таланта Мисс Алматы
"Мисс Алматы-2022": названо имя победительницы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления