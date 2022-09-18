Али Ахмедов победил Габриэля Росадо в андеркарде GGG – Канело

Казахстанский боксер Али Ахмедов победил американца Габриэля Росадо единогласным решением судей, сообщает Zakon.kz.

Ахмедов сразился с американским боксером Габриэлем Росадо (26-15-1, 15 КО).

На кону стояли титулы чемпиона IBF (North American) и WBC Silver. Встреча завершилась победой Ахмедова единогласным решением судей.

Али Ахмедов одержал 19-ю победу в профессиональной карьере и завоевал два чемпионских пояса.

Габриэль Росадо потерпел 16-е поражение на профи-ринге.

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