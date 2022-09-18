Спад продолжается: 100 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 146 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 21,
в Алматы – 13,
в Акмолинской области – 6,
в Актюбинской области – 6,
в Атырауской области – 2,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 15,
в Улытауской области – 4,
в Костанайской области – 11,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 4,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 392 505 случаев.
577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 54,
в Алматы – 39,
в ВКО – 4,
в Абайской области – 9,
в ЗКО – 109,
в Карагандинской области – 47,
в Улытауской области – 19,
в Павлодарской области – 51,
в СКО – 245.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 365 128 человек.