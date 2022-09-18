Спад продолжается: 100 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17 сентября рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Ни одного случая не выявили в пяти регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 146 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 21,

в Алматы – 13,

в Акмолинской области – 6,

в Актюбинской области – 6,

в Атырауской области – 2,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 15,

в Улытауской области – 4,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 4,

в Туркестанской области – 3. Всего в стране подтверждено 1 392 505 случаев. 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 54,

в Алматы – 39,

в ВКО – 4,

в Абайской области – 9,

в ЗКО – 109,

в Карагандинской области – 47,

в Улытауской области – 19,

в Павлодарской области – 51,

в СКО – 245. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 365 128 человек. Читайте также Трамп спрогнозировал сильный всплеск цен на бензин из-за Байдена Столичный акимат переименовал свою страницу в соцсети В Алматы стартовал фестиваль уличной культуры "Сүйемін сенi, Алматы"

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