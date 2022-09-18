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Спад продолжается: 100 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус в Казахстане 17 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17 сентября рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Ни одного случая не выявили в пяти регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в Казахстане выявили 146 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 21,

  • в Алматы – 13,

  • в Акмолинской области – 6,

  • в Актюбинской области – 6,

  • в Атырауской области – 2,

  • в ЗКО – 10,

  • в Карагандинской области – 15,

  • в Улытауской области – 4,

  • в Костанайской области – 11,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 2,

  • в СКО – 4,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 392 505 случаев.

577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 54,

  • в Алматы – 39,

  • в ВКО – 4,

  • в Абайской области – 9,

  • в ЗКО – 109,

  • в Карагандинской области – 47,

  • в Улытауской области – 19,

  • в Павлодарской области – 51,

  • в СКО – 245.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 365 128 человек.

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