Агапова вернется в октагон в 2023 году
Фото: Instagram/mma.mashka
Казахстанский боец ММА Мария Агапова прокомментировала бой с канадской спортсменкой Джиллиан Робертсон. Встреча завершилась во втором раунде в пользу Робертсон, сообщает Zakon.kz.
Мария Агапова заявила, что вернется в UFC в следующем году.
Выиграла первый раунд. Уснула во втором. Этот бой был поистине веселым. Мне не терпится опять вернуться в бизнес как можно скорее. Но вернусь только в следующем году. Надо починиться. Буду скучать по UFC.Мария Агапова
Агапова выступила на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 210 в Лас-Вегасе. Бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Робертсон удушающим приемом во втором раунде.
Джиллиан Робертсон одержала одиннадцатую победу в профессиональной карьере, а Мария Агапова потерпела четвертое поражение.
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