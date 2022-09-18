Агапова вернется в октагон в 2023 году

Казахстанский боец ММА Мария Агапова прокомментировала бой с канадской спортсменкой Джиллиан Робертсон. Встреча завершилась во втором раунде в пользу Робертсон, сообщает Zakon.kz.

Мария Агапова заявила, что вернется в UFC в следующем году.

Выиграла первый раунд. Уснула во втором. Этот бой был поистине веселым. Мне не терпится опять вернуться в бизнес как можно скорее. Но вернусь только в следующем году. Надо починиться. Буду скучать по UFC. Мария Агапова

Агапова выступила на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 210 в Лас-Вегасе. Бой прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Он закончился победой Робертсон удушающим приемом во втором раунде.

Джиллиан Робертсон одержала одиннадцатую победу в профессиональной карьере, а Мария Агапова потерпела четвертое поражение.

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