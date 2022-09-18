Канело назвал Головкина другом после третьего поединка

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе из Мексики Сауль "Канело" Альварес высказался о своей победе над казахстанцем Геннадием Головкиным по итогам их третьего противостояния, сообщает Zakon.kz.

Заключительный третий бой прошел утром 18 сентября в Лас-Вегасе и завершился единогласным решением судей в пользу мексиканца Сауля Альвареса. Тем самым он защитил свои титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. А казахстанец проиграл второй поединок Канело в своей карьере.

Это был прекрасный бой. Я благодарю всех, кто пришел меня поддержать. Я делал все возможное, чтобы одержать победу, и доказал, что был лучше в этом противостоянии. Спасибо Головкину за все! Мы подарили фанатам три красивых боя. Спасибо, мой друг! Сауль Альварес

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