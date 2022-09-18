Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Канело назвал Головкина другом после третьего поединка

Бокс Поражение Головкина Фото: Instagram/canelo
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе из Мексики Сауль "Канело" Альварес высказался о своей победе над казахстанцем Геннадием Головкиным по итогам их третьего противостояния, сообщает Zakon.kz.

Заключительный третий бой прошел утром 18 сентября в Лас-Вегасе и завершился единогласным решением судей в пользу мексиканца Сауля Альвареса. Тем самым он защитил свои титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. А казахстанец проиграл второй поединок Канело в своей карьере.

Это был прекрасный бой. Я благодарю всех, кто пришел меня поддержать. Я делал все возможное, чтобы одержать победу, и доказал, что был лучше в этом противостоянии. Спасибо Головкину за все! Мы подарили фанатам три красивых боя. Спасибо, мой друг! Сауль Альварес

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

В Сети появились судейские карточки боя GGG – "Канело"

Головкин сделал заявление о своем будущем

Как прошел бой Головкин – Канело: фото и видео

Куандык Шынасилов
Головкин Геннадий
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Геннадий Головкин — Сауль Альварес. Live
Геннадий Головкин — Сауль Альварес: текстовая трансляция
торги на бирже
Курсы валют на 17-18 сентября
Бокс Гонорары
Головкин получит в два раза меньше денег за трилогию с Канело
Теннис Финал Словакия
Елена Рыбакина в шаге от третьего титула WTA Tour
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления