Туман, гроза и заморозки ожидаются в Казахстане в понедельник

Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях страны на 19 сентября, сообщает Zakon.kz.

Днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожароопасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Абайской области ожидается туман. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса. На северо-западе, севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на севере, востоке Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, днем на западе области 15-20 м/с.

В центре Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Акмолинской области сохраняются заморозки 1 градус.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер восточный 15-20, порывы 25 м/с.

Днем на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.