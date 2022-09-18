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Режим ЧС объявлен в Пуэрто-Рико из-за тропического шторма

ураган Фото: pixabay
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, президент США Джо Байден дал распоряжение о федеральных мерах поддержки Содружества. Местным властям Пуэрто-Рико, говорится в заявлении, будут предоставлены оборудование и необходимые ресурсы для борьбы с последствиями стихии.

О формировании "Фионы" в Атлантическом океане Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил 15 сентября. По данным центра, максимальная скорость ветра достигает более 80 км/ч. Тропический шторм движется на запад со скоростью 22 км/ч. Ожидалось, что он приблизится к Американским и Британским Виргинским островам и Пуэрто-Рико в течение трех дней.

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