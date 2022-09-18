Казахстанская теннисистка выиграла пятый титул ITF в сезоне

22-летняя Жибек Куламбаева в дуэте с Дарьей Семенистой из Латвии стала чемпионкой турнира серии ITF W25 в Италии, сообщает Zakon.kz.

В матче за титул Жибек и Дарья обыграли пару Джинг Лю (Китай)/Анита Вагнер (Босния и Герцегоаина). Матч продлился час с небольшим и завершился со счетом 6:2, 6:2.

Помимо 19 побед в парных разрядах турниров серии ITF, у казахстанки есть два титула и в одиночном разряде.

Отличных результатов добились и казахстанские юниоры в Баку на турнире серии Tennis Europe среди игроков до 14 и 16 лет. Воспитанники Академии Team Kazakhstan Демид Горбачёв и Мансур Шакен стали победителями парного разряда. В финале казахстанцы уверенно обыграли Кираш Ханифи (Иран)/Баруку Сивасли (Турция) – 6:2, 6:2. В одиночке Демид в матче за титул уступил турку Бугра Озкочу со счетом 2:6, 4:6. Пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Здесь же в Баку казахстанки Ариана Гогулина и Аружан Нуранбай в финале уступили россиянкам Владе Гурелевой/Ульяне Храбаветц – 2:6, 4:6. В решающей игре одиночки Ариана в напряженной борьбе уступила Владе Гуреловой (Россия) – 1:6, 6:4, 0:6.

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