Седьмой титул за сезон завоевала казахстанская теннисистка

Жибек Куламбаева стала обладательницей седьмого титула в этом сезоне, выиграв в парном разряде турнира серии ITF W25 в тунисском Монастире, сообщает Zakon.kz.

В финале турнира Жибек Куламбаева в паре с теннисисткой из Китая Гао Синьюй сыграла на корте с соперницами Аленой Фалей из Беларуси и Полиной Яценко из России, передает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Волевую победу в матче из трех сетов паре Куламбаева – Гао принесли очки в 6:0, 2:6, 10:7.

Победа в турнире принесла казахстанской теннисистке седьмой титул за текущий сезон и 26 титул в карьере.

Ранее Жибек Куламбаева блестяще обыграла явного лидера соревнований в тунисском Монастире, чем пробила себе путь в 1/8 финала турнира.