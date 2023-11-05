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Седьмой титул за сезон завоевала казахстанская теннисистка

Седьмой титул за сезон завоевала казахстанская теннисистка Фото: ktf.kz
Жибек Куламбаева стала обладательницей седьмого титула в этом сезоне, выиграв в парном разряде турнира серии ITF W25 в тунисском Монастире, сообщает Zakon.kz.

В финале турнира Жибек Куламбаева в паре с теннисисткой из Китая Гао Синьюй сыграла на корте с соперницами Аленой Фалей из Беларуси и Полиной Яценко из России, передает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Волевую победу в матче из трех сетов паре Куламбаева – Гао принесли очки в 6:0, 2:6, 10:7.

Победа в турнире принесла казахстанской теннисистке седьмой титул за текущий сезон и 26 титул в карьере.

Ранее Жибек Куламбаева блестяще обыграла явного лидера соревнований в тунисском Монастире, чем пробила себе путь в 1/8 финала турнира.

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