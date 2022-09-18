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Смерть девушки после задержания полицией нравов спровоцировала волнения в Иране

Иран Фото: pixabay
22-летнюю Махсы Амини задержали за неправильное ношение хиджаба. Очевидцы утверждают, что пострадавшую избили в автозаке. Согласно официальной версии, девушка умерла из-за проблем с сердцем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Al Jazeera, власти опубликовали видеозаписи из полицейского участка, где, по их словам, виден момент потери сознания Амини. Однако родственники погибшей утверждают, что проблем со здоровьем у девушки не было.

Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле, – рассказали родственники девушки.

После похорон пострадавшей в соцсетях распространился ролик с акцией протеста. На видео иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки. К акции присоединились знаменитости и видные деятели страны.

По факту гибели Амини начато расследование.

Позже стало известно, что полицейские применили слезоточивый газ для разгона акции протеста на западе страны.

Платки стали обязательными для женщин в Иране после Исламской революции 1979 года, и члены полиции нравов следят за соблюдением строгого дресс-кода.

Снятие хиджаба в Иране является преступлением.

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