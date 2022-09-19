Врач назвала самые вредные продукты для печени

Диетолог отметила, что по большей части печени вредят не конкретные продукты, а именно ожирение, возникающее из-за переедания, сообщает Zakon.kz.

Избыточный высокоуглеводный рацион является самой вредоносной угрозой печени. При этом к числу наиболее опасных для печени продуктов относятся сладости, чрезмерное количество фруктов, круп и хлеба. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова, сообщают "Известия".

Непоправимый урон печени могут нанести вирусные гепатиты B и С, отравление какими-либо токсическими ядами, но в очень редких случаях, про которые мы не говорим в аспекте обычного человека. Если исключить отравление и вирусное поражение печени, то останутся продукты, которые могут нанести вред печени. Елена Тихомирова

По ее словам, какого-то отдельного вредного продукта не существует, именно совокупность продуктов может привести к жировому гепатозу – ожирению печени, которому способствует гиперкалорийная еда.

В первую очередь, для печени представляет опасность употребление сахара в чистом и нечистом виде – сладости, избыточное употребление фруктов. Во фруктах содержится фруктоза, которая стремительно вызывает ожирение печени. Серьезный вред печени наносят комбинации жира, соли и углеводов, например жареная картошка, макароны, покрытые жирными заправками, плов, в том числе избыточное употребление круп и хлеба. Елена Тихомирова

Высококалорийный рацион приводит к переизбытку углеводов, которые превращаются в жир и наносят урон печени в виде того, что в центре гепатоцита начинает расти большая жировая капля. Она может вырасти до таких размеров, что просто разорвет клетку печени, вследствие чего произойдет повышение ферментов печени (АСТ, АЛТ, ГГТ).

Это связано с тем, что в печени происходит гибель печеночных клеток. В нормальном состоянии клетки могут погибнуть только на основании высококалорийной еды. Это может обнаружить у себя любой полный человек, если сделает УЗИ печени и сдаст кровь на ферменты печени. В целом, гиперкалорийная еда, ведущая к ожирению, является самым страшным врагом для печени. Елена Тихомирова

При этом она отметила, что по большей части печени вредят не конкретные продукты, а именно ожирение, возникающее вследствие переедания.

По словам Тихомировой, многие пациенты думают, что цирроз (фиброз) печени – это заболевание, связанное с употреблением избыточного количества алкоголя.

Это так, но зачастую такое заболевание свойственно для людей, у которых нет работы, семьи, целей и устремлений, поэтому им остается только пить денатурат. В таких ситуациях, действительно, может развиться алкогольный цирроз печени. Елена Тихомирова

Она отметила, что чаще всего предциррозы встречаются, как ни странно, у абсолютно непьющих женщин и мужчин, которые просто много едят. Таким образом, избыточная высокоуглеводная еда является самой вредоносной угрозой печени, резюмировала диетолог.