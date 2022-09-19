Минивэн с детьми перевернулся в Павлодарской области, двое погибли

В Павлодарской области на трассе минивэн съехал в кювет. Погибли двое детей, сообщает Zakon.kz.

19 сентября около 00:29 минивэн съехал в кювет в районе поселка Калкаман. Три бригады скорой помощи были направлены на крупное ДТП.

Первой прибыла бригада скорой помощи из поселка Калкаман. Она занималась сортировкой пациентов.

Как сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи, два ребенка погибли, еще девять человек были доставлены в больницу.

Двое детей: шести и 14 лет – скончались до приезда врачей. Еще девяти пострадавшим – четверым детям от года до 12 лет и пятерым взрослым от 31 до 66 лет – на месте оказали экстренную помощь. Пресс-служба областной станции скорой помощи

Детей госпитализировали в детскую областную больницу, взрослых – в павлодарскую горбольницу.

Минивэн, который слетел в кювет, направлялся из Астаны в Усть-Каменогорск.