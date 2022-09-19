Минивэн с детьми перевернулся в Павлодарской области, двое погибли
Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области на трассе минивэн съехал в кювет. Погибли двое детей, сообщает Zakon.kz.
19 сентября около 00:29 минивэн съехал в кювет в районе поселка Калкаман. Три бригады скорой помощи были направлены на крупное ДТП.
Первой прибыла бригада скорой помощи из поселка Калкаман. Она занималась сортировкой пациентов.
Как сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи, два ребенка погибли, еще девять человек были доставлены в больницу.
Двое детей: шести и 14 лет – скончались до приезда врачей. Еще девяти пострадавшим – четверым детям от года до 12 лет и пятерым взрослым от 31 до 66 лет – на месте оказали экстренную помощь. Пресс-служба областной станции скорой помощи
Детей госпитализировали в детскую областную больницу, взрослых – в павлодарскую горбольницу.
Минивэн, который слетел в кювет, направлялся из Астаны в Усть-Каменогорск.
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