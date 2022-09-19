Жители севера и востока Казахстана начали запасаться углем

На севере и востоке Казахстана морозы уже на подходе. Местные власти призывают людей запасаться углем. Дешевле всего закупать уголь прямо на угольном разрезе. О том, что происходит в настоящий момент в регионах страны, сообщают корреспонденты Zakon.kz.

В Северном Казахстане жителей частного сектора смогут полностью обеспечить углем только к 1 ноября. За самым ходовым – шубаркольским углем, выстраиваются длинные очереди. Ажиотаж подогревают и воспоминания о прошлогоднем угольном кризисе в регионе. Километровые очереди на угольные склады, в которых водители грузовиков прошлой зимой на морозе стояли сутками и, зачастую, возвращались с пустым кузовом, северяне забыть не в силах. Жители частных домов спасли друг друга, давая в долг ведро угля. Печи протапливали только для того, чтобы не заморозить дома.

Фото: Zakon.kz

Сегодня чиновники региона во все рупоры уверяют, что теперь уголь есть. Только населению был и остается нужен в основном шубаркольский, второй по популярности – из Каражаринского разреза. А вот прочие, как считают северяне, не согревают в суровые морозы.

По официальным данным, потребность населения СКО в угле, чтобы пережить восьмимесячную северную зиму, составляет 419 тыс. тонн. В управлении энергетики и ЖКХ акимата СКО подсчитали, что пока население заготовило только 183 тыс. тонн. Это всего 44%. В регионе 32 угольных тупика, но шубаркольский уголь продают только в Петропавловске и еще трех районах по всей Северо-Казахстанской области.

На тупиках области имеется запас угля в 28 тыс. тонн. Из них в Петропавловске – 1910 тонн. В областном центре осуществляется реализация 300 тонн экибастузского угля, 1 тыс. тонн шубаркольского, 210 тонн каражаринского и 400 тонн майкубинского, – говорит и. о. руководителя Управления энергетики и ЖКХ акимата СКО Павел Шилов.

Водители в очереди у ворот угольного тупика в Рабочем поселке Петропавловска не скрывают радости, потому что сейчас они точно не уезжают с пустым кузовом. Уголь есть! Но от очередей, говорят, устали. Здесь возмущаются тем, что самый востребованный уголь продают всего в одном месте в городе. Мужики за баранкой рубят с плеча и требуют продавать популярный уголь и на других складах.

Только здесь в этом тупике уголь продают. Остальные – пустые, – говорит водитель.

Шубаркольский и каражаринский уголь, по его словам, пользуется особым спросом, потому что он самый качественный.

На самом угольном складе рады, что работа кипит в полную мощь. Как говорит руководство, запустили бы все машины разом, но тогда погрузчику негде будет развернуться. Стараются запускать по 20 грузовиков и выстраивать их перед погрузчиком прямо вплотную, лишь бы очередь за воротами двигалась быстрее.

Фото: Zakon.kz

В акимате области упрекают народ в том, что не закупал уголь с лета. Призывы покупать твердое топливо, действительно, многократно звучали от властей, в том числе и в соцсетях. Только вот стоящие в очереди за шубаркольским углем петропавловцы рассказывают, что летом уголь все-таки был в дефиците.

По словам Павла Шилова, на сегодня утверждены планы по дополнительной отгрузке шубаркольского угля с разреза в объеме 225 тонн на сентябрь и октябрь. Это позволит обеспечить "шубарколем" петропавловцев и жителей Кызылжарского и Есильского районов. Заверяют власти и в том, что не допустят необоснованного подорожания. Пока цена держится на уровне прошлого года. Тонна шубаркольского угля стоит 14 900 тенге.

Цена на уголь в Павлодаре уже выросла

А вот в Павлодаре цена на уголь уже поднялась. В городе работают около 300 перевозчиков. Они берут примерно по 25 тенге за один тонно-километр. Доставка же машины угля по городу обходится потребителям в среднем в 6 тыс. тенге. Именно столько заплатила павлодарка Галия С., купившая на днях уголь марки "Каражыра".

Взяли 7 тонн, думаем, этого должно хватить на отопительный сезон. "Каражыра" нравится тем, что долго горит и хорошо дает тепло. Майкубенский, наоборот, быстро сгорает и тепло не держит. Доставка с угольного тупика нам обошлась в 6 тыс. тенге, а сам уголь – в 16 тыс. тенге за тонну, хотя наши соседи еще недавно успели взять по 14 тыс. тенге, – рассказала женщина.

Фото: Zakon.kz

Самый популярный у населения – шубаркольский уголь, который возят в Павлодар из Улытауской области. Отсюда и высокая цена. Частники его продают уже по 18 тыс. тенге за тонну.

Шубаркольский с доставкой нам обходится в 16 тысяч, продаем по 18 тыс. тенге. Он лучше тем, что от него меньше зольность, выше теплоотдача, отсутствуют инертные породы и требуется меньший расход дров. А вот майкубенский берем с разреза по 6700 тенге за тонну, после доставки его себестоимость вырастает до 9 тысяч, а мы уже реализуем по 11 500 тенге за тонну, – сообщил сотрудник угольного тупика.

По словам главы управления энергетики и ЖКХ области Ержана Салханова, ведомством заключены меморандумы с угольными разрезами, чтобы сохранить нынешние цены на твердое топливо до конца отопительного сезона.

В прошлом отопительном сезоне были проблемы с поставками угля из-за того, что приоритетом для месторождений был экспорт. Тогда одно из ТОО экспортировало 78% от всего добытого угля. Кроме того, санкции в отношении России тоже повлияли на увеличение экспорта твердого топлива. В связи с этим управлением было направлено письмо в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК с предложением о регулировании угольной отрасли для приоритетного обеспечения внутреннего рынка, а также тарифообразования, – рассказал Ержан Салханов.

Общая потребность Павлодарской области в угле в нынешнем отопительном сезоне составляет 522 тыс. тонн. При этом твердое топливо сегодня можно спокойно купить во всех городах и районах Павлодарского Прииртышья. Только вот жители региона покупать уголь пока не торопятся.

Власти Костанайской области рекомендуют взять ситуацию с углем под контроль

Ситуация с обеспечением углем Костанайской области пока не вызывает вопросов, но, помня прошлогодний опыт с дефицитом угля, чиновники рекомендуют организациям и населению поторопиться с его покупкой.

Сегодня розничной продажей угля в регионе занимаются шесть основных поставщиков. Для нормального прохождения отопительного сезона региону необходимо более 465 тыс. тонн угля.

Пока в регион доставлено 259 тыс. тонн угля, или 56% от общего плана. Причем 80% от общего объема необходимого топлива доставлено для бюджетных организаций, 61% – для населения. В то же время низкие темпы по заготовке угля сохраняются в четырех районах и городе Аркалыке, – отметил и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Мирас Омаров.

По сравнению с прошлым годом сегодня некоторые поставщики подняли цену топлива от 500 до 1600 тенге. В этом году средняя цена у поставщиков за тонну угля марки "Шубарколь" осталась, как и год назад – 16 500 тенге, "Богатырь" стал немного дороже – 12 500 тенге, "Майкоба" – 15 тыс. тенге, "Каражыра" – 17 тыс. тенге.

Во избежание ажиотажа власти Абайской области придумали ноу-хау

Фото: Zakon.kz

Объем потребности в угле области Абай для населения составляет 562,2 тыс. тонн. На сегодняшний день уже поставлено 375 тыс. тонн. На сентябрь запланирована поставка еще 50 тыс. тонн угля, – сообщил и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ области Абай Болат Абдралиев.

Уголь поставляется с месторождения Каражыра, расположенного в 137 км от Семея. В 2022 году цена топлива для населения непосредственно на месторождении составляет 5500 тенге за тонну без учета железнодорожного тарифа. Далее по цепочке поставок цена увеличивается. Тем, кто приобретает уголь не на разрезе, а в Семее на специальных железнодорожных тупиках, за тонну нужно заплатить уже от 8 до 10,5 тыс. тенге. Но это в случае, если покупатель приехал со своим грузовиком. Если же приобретать уголь с арендой транспорта, чтобы топливо привезли домой, то стоимость вырастает до 13-15 тыс. тенге. В сельских районах, в зависимости от удаленности от месторождения Каражыра, цена тонны может достигать 23 тыс. тенге. При этом для обогрева стандартного частного дома площадью от 80 до 150 кв. м на весь отопительный сезон необходимо от 7 до 12 тонн твердого топлива.

Для того, чтобы население уже сейчас начало запасаться топливом, не откладывая покупку до наступления холодов, власти ищут нестандартные способы. Так, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК заключило соглашение с одним из казахстанских банков об организации онлайн-продажи угля через мобильное приложение.

В связи с этим Управление энергетики и ЖКХ области Абай совместно с акиматами районов и городов проводит переговоры с поставщиками угля о необходимости их регистрации в этом онлайн-магазине банка, – пояснил Болат Абдралиев.

На юге все спокойно, газ спасает

В Жамбылской области ажиотажа с углем нет, утверждают в акимате региона. По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, 87% жамбылцев обеспечены природным газом. 100%-ного обеспечения газом планируется достигнуть к 2025 году. А пока остальным 13% жителей области приходится отапливать свои дома углем или другим альтернативным топливом.

Как отметил заместитель руководителя УЖКХ Руслан Муздыбеков, на проведение отопительного сезона 2022-2023 годов области необходимо 221,1 тыс. тонн угля. Из них 69,8 тыс. тонн твердого топлива пойдет на отопление бюджетных организаций. Для населения запланировано 160,3 тыс. тонн угля, из этого объема на сегодняшний день поставлено 95 тыс. тонн, что составляет 60%.

По данным АО "Қазақстан темір жолы-Грузовые перевозки", с мая текущего года по сегодняшний день в область поставлено 218,7 тыс. тонн угля, из которых для населения и бюджетных организаций предназначено 154,6 тыс. тонн, или 70%, – рассказал Руслан Муздыбеков.

По данным УЖКХ, на сегодня в тупиках сосредоточено около 18 тыс. тонн угля, объем заказов на сентябрь составляет 52,3 тыс. тонн. При этом стоимость угля марок "Шубарколь" и "Каражыра" в зависимости от сорта составляет 14-17 тыс. тенге за тонну. С учетом доставки угля от места реализации до населенного пункта стоимость топлива увеличивается до 18-22 тыс. тенге.

В основном жители Байзакского, Жамбылского, Таласского районов приобретают уголь в Таразе. Жителям Мойынкумского района приходится доставлять твердое топливо из города Шу.

На зиму, чтобы комфортно пережить холода, нам необходимо 5 тонн угля. Мы покупаем его в Шу. В этом году отдали за шубаркольский уголь 85 тыс. тенге, плюс 25 тыс. тенге заплатили водителю грузовика за доставку из города Шу в село Мойынкум. В итоге уголь нам обошелся в 22 тыс. тенге за тонну. В прошлом году эта сумма была на 4 тысячи меньше. Нам ежегодно обещают провести природный газ. С нетерпением ждем, когда к нам подведут газопровод, – рассказывает жительница села Мойынкум Алуа Умбеталиева.

Областное управление энергетики и ЖКХ обратилось к жителям региона с просьбой закупить необходимое количество угля уже сегодня, чтобы с наступлением холодов не столкнуться с нехваткой топлива или с повышением цен на него. Ведь именно в этот период в городе и районах, как правило, активизируются мелкооптовые продавцы угля, которые закупают его в тупиках и перепродают потребителям по завышенной стоимости.

Тем временем в Алматинской области В 2021 году по Илийскому району функционировали восемь ж/д угольных тупиков, сегодня их шесть. Цена за тонну угля составляет от 14 350 до 15 500 тенге. По сравнению с прошлым годом повышение цен не наблюдается. Наличие угля на сегодня – 10 005 тонн. Потребность Талгарского района в угле – 82 тыс. тонн. Цена за тонну колеблется в пределах 16-17 тыс. тенге.

Инна Лопатко, Владимир Долгушев, Таисия Колевид, Людмила Мельник, Алла Белякина