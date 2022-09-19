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Законодательство РК

В Казахстане предлагают пересмотреть наказание за врачебные ошибки

Казахстан медики ответственность пересмотр Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният на презентации поправок по вопросам здравоохранения в Мажилисе Парламента РК предложила новые нормы по гуманизации наказания за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработниками, передает Zakon.kz.
Министерством здравоохранения в рамках законопроекта предложены нормы по гуманизации наказаний за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником и по снижению санкционных мер ст. 317 Уголовного кодекса РК.Ажар Гиният

К примеру, по ее словам, за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью предлагается снизить размер штрафа и срок ареста, при тяжелом вреде здоровья или смерти пациента "лишение свободы" заменить на "ограничение свободы" с пересмотром сроков наказаний.

Она добавила, что законопроектом предусматривается наряду с гуманизацией отдельных норм Уголовного кодекса внедрение модели "вмененного" страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

Предлагаемая модель страхования профессиональной ответственности медицинских работников и гуманизация наказаний за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в первую очередь направлена на защиту прав граждан, на возмещение вреда здоровью и жизни при получении медуслуг, а также на юридическую и финансовую защиту медработников, снижение оттока из отрасли высококвалифицированных специалистов, деятельность которых связана с общественно-полезным риском при оказании помощи больному.Ажар Гиният

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