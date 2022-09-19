В Казахстане предлагают пересмотреть наказание за врачебные ошибки

Министр здравоохранения Ажар Гиният на презентации поправок по вопросам здравоохранения в Мажилисе Парламента РК предложила новые нормы по гуманизации наказания за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработниками, передает Zakon.kz.

Министерством здравоохранения в рамках законопроекта предложены нормы по гуманизации наказаний за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником и по снижению санкционных мер ст. 317 Уголовного кодекса РК. Ажар Гиният

К примеру, по ее словам, за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью предлагается снизить размер штрафа и срок ареста, при тяжелом вреде здоровья или смерти пациента "лишение свободы" заменить на "ограничение свободы" с пересмотром сроков наказаний.

Она добавила, что законопроектом предусматривается наряду с гуманизацией отдельных норм Уголовного кодекса внедрение модели "вмененного" страхования профессиональной ответственности медицинских работников.