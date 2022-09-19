В Казахстане предлагают ввести обязательное страхование деятельности медработников

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният презентовала в Мажилисе поправки в законопроект по вопросам здравоохранения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Во время презентации министр отметила, что ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медицинских работников заводится порядка 300 дел.

Уголовные дела возбуждаются зачастую на специалистов хирургического профиля с риском летального исхода, среди них акушеры-гинекологи, хирурги, травматологи и анестезиологи. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По словам главы Минздрава, общий размер выплаты компенсаций морального и материального ущербов в пользу пострадавших составил свыше 40 млн тенге. Но на сегодняшний день уровень заработной платы медработника при возникновении медицинских инцидентов не позволяет возместить причиненный ущерб здоровью пациента самостоятельно.

Исходя из международного опыта, оптимальным механизмом страхования профессиональной ответственности медицинских работников с учетом развития казахстанского общества является применение адаптированной рыночной модели страхования через действующие страховые компании, досудебное урегулирование конфликта по моделям Швеции, Канады, США, Японии и Турции, – констатировала Ажар Гиният.

Отметим, в 2017 году министерством уже предлагалась социальная модель страхования по принципу солидарности. Однако законопроект не был принят.

С учетом опыта предыдущих лет принята модель вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые компании. Страхователем будет выступать работодатель – медицинская организация, а внедрение лицензирования медицинских работников в будущем позволит распределить ответственность участников системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Ажар Гиният

Согласно данной модели, рассмотрение жалобы будет осуществляться медицинской организацией на уровне службы внутреннего аудита с применением элементов медиации, а также с привлечением профильных медицинских ассоциаций. На данном этапе вопрос может быть урегулирован и в самой медорганизации.

В случае несогласия пациента с решением службы жалоба будет передана в территориальное подразделение Комитета медицинского и фармацевтического контроля для предоставления экспертного заключения. В случае вынесения положительного результата материалы по жалобе, в том числе заключение судебно-медицинской экспертизы, будут переданы в страховую компанию, где была застрахована медицинская организация, – пояснила министр здравоохранения.

Выплата компенсации за причиненный вред пациенту будет производиться страховой компанией по случаям, определенными Министерством здравоохранения. В случае отказа от выплаты и неудовлетворенности пациент имеет право обратиться в суд. Но при обращении в суд выплат не будет.