В МВД рассказали о случаях "минирования" объектов несовершеннолетними

На брифинге заместитель начальника Департамента по противодействию экстремизму МВД Дархан Разуев сообщил, что в последнее время ложные сообщения о минировании объектов стали чаще приходить на электронную почту, передает корреспондент Zakon.kz.

В МВД напомнили, что в последнее время в городах Астана и Алматы, а также в отдельных регионах страны крупные торгово-развлекательные центры, аэропорты, школы, здания судебных органов и даже больницы неоднократно подвергались анонимным атакам со стороны неизвестных лиц.

Правоохранительные органы при поступлении информации о минировании какого-либо объекта всегда действуют исходя из предпосылки существования реальной опасности. Поэтому по всем поступившим угрозам осуществляется обязательный выезд экстренных служб, проводятся детальные проверки объектов, принимаются меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий. Заместитель начальника Департамента по противодействию экстремизму МВД Дархан Разуев

Он добавил, что во всех случаях информация о заложенном взрывном устройстве не подтверждается, однако за совершенный необдуманный поступок, который человек может оценивать как "шутку", наступают серьезные последствия.

Замглавы департамента заверил, что на сегодняшний день у правоохранительных органов есть все возможности бороться с такими преступлениями, используя самые современные технические средства.

Как показала практика, сейчас практически сведены на нет факты "телефонного терроризма". Но, к сожалению, в последнее время участились случаи передачи ложных сообщений через электронную почту. В этой связи МВД во взаимодействии с заинтересованными государственными органами создана специальная группа. Деятельность этой группы специалистов акцентирована на взаимодействии с зарубежными партнерами, а также иностранными компаниями по установлению IP-адресов, аккаунтов и других сведений, связанных с электронными адресами. Несмотря на то, что раскрытие преступлений, совершенных с помощью сети интернет, занимает более продолжительное время, в конце концов, они все равно раскрываются и виновные привлекаются к ответственности. Заместитель начальника Департамента по противодействию экстремизму МВД Дархан Разуев

Для примера он сообщил, что сотрудниками полиции Актюбинской области совместно с органами КНБ несовершеннолетний житель Западно-Казахстанской области изобличен в рассылке электронных анонимных сообщений "о бомбе" через интернет.

Другой пример: в Акмолинской области задержан пятиклассник, который через электронную почту "заминировал" здания судов в Павлодарской области. Ранее в Костанайской области к одному году шести месяцам лишения свободы был осужден молодой человек, "заминировавший" через интернет более 11 различных объектов в разных регионах страны.

В целом, по данным МВД, за восемь месяцев этого года направлены в суд 14 уголовных дел, вынесены приговоры в отношении 13 человек, при этом семеро из них осуждены к реальным срокам лишения свободы, четыре человека отделались ограничением свободы, в отношении одного гражданина приняты принудительные меры медицинского характера.

На брифинге напомнили, что в Казахстане за телефонный терроризм предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей (на сегодняшний день – 15,9 млн тенге. – Прим. ред.) либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.