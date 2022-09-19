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Ажар Гиният рассказала про свою первую врачебную ошибку

министр здравоохранения РК первая ошибка Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала про свою первую врачебную ошибку, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса 19 сентября журналисты поинтересовались у министра, были ли в ее карьере врачебные ошибки и приходилось ли за них отвечать.

Я очень хорошо помню свою первую ошибку. Лечила ребенка с кишечной инфекцией: у ребенка снижается температура, все хорошо. На третий день опять резко поднимается температура, ребенок бледный. Тогда я обратилась к своим коллегам и мы посмотрели вместе. Я лечила кишечную инфекцию, а у ребенка была нижнедолевая пневмония. Ажар Гиният

Министр уточнила, что пока ребенку не стало лучше, она не выходила из реанимации.

Глава Минздрава Ажар Гиният презентовала депутатам Мажилиса поправки в законопроект, по которым медработников будут страховать в случае нанесения вреда пациенту. 

Так, Минздрав предлагает с 2023 года страховать медработников за счет работодателей, а с 2025 года разделить сумму страховой премии между медицинской организацией и медработником, что приведет к солидарной профессиональной ответственности.

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Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
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