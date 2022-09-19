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У Головкина 5 дней на выбор будущего соперника

Бокс Будущий Бой Фото: Instagram/gggboxcing
18 сентября Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) провел первую защиту звания абсолютного чемпиона суперсреднего веса, одержав победу над Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 KO). Теперь казахстанцу надо определиться с дальнейшей своей карьерой в среднем весе, сообщает Zakon.kz.

После трилогии Головкин напомнил, что еще является чемпионом среднего веса по версиям WBA Super и IBF. Согласно положениям профессионального бокса, GGG в ближайшее время должен определиться, с кем будет драться дальше. У Головкина есть пять дней на это решение, либо он соглашается на обязательную защиту титула WBA Super против обладателя пояса WBA World, 39-летнего кубинца Эрисланды Лары (29-3-3, 17 КО) или отдаст пояс без боя.

Бокс Бой Головкин

Фото: Instagram/erislandylaraofficial

Сразу после после боя Головкин – Канело вызов казахстанцу бросил бывший чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британец Крис Юбенк-младший (32-2, 23 КО).

Бокс Вызов Головкина

Фото: Instagram/chriseubankjr

GGG, у тебя был отличный забег. Вернись в средний вес и давай в декабре подеремся за те пояса, которые у тебя еще остались, или просто отдай их, и я буду присматривать за ними следующие пару лет, пока ты наслаждаешься пенсией… Ты заслужил это, чемпион.Крис Юбенк-младший

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