У Головкина 5 дней на выбор будущего соперника
После трилогии Головкин напомнил, что еще является чемпионом среднего веса по версиям WBA Super и IBF. Согласно положениям профессионального бокса, GGG в ближайшее время должен определиться, с кем будет драться дальше. У Головкина есть пять дней на это решение, либо он соглашается на обязательную защиту титула WBA Super против обладателя пояса WBA World, 39-летнего кубинца Эрисланды Лары (29-3-3, 17 КО) или отдаст пояс без боя.
Фото: Instagram/erislandylaraofficial
Сразу после после боя Головкин – Канело вызов казахстанцу бросил бывший чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британец Крис Юбенк-младший (32-2, 23 КО).
Фото: Instagram/chriseubankjr
GGG, у тебя был отличный забег. Вернись в средний вес и давай в декабре подеремся за те пояса, которые у тебя еще остались, или просто отдай их, и я буду присматривать за ними следующие пару лет, пока ты наслаждаешься пенсией… Ты заслужил это, чемпион.Крис Юбенк-младший
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