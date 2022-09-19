Управляющий компании осужден в Костанайской области за вымогательство 100 млн тенге

В Костанайской области осужден банкротный управляющий компании, который вымогал 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.

Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге, половины от ранее оговоренной суммы, от генерального директора и учредителя ТОО. Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве уточнили, что банкротный управляющий компании признан виновным в совершении уголовного правонарушения.