Управляющий компании осужден в Костанайской области за вымогательство 100 млн тенге
Фото: Zakon.kz
В Костанайской области осужден банкротный управляющий компании, который вымогал 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.
Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге, половины от ранее оговоренной суммы, от генерального директора и учредителя ТОО.Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве уточнили, что банкротный управляющий компании признан виновным в совершении уголовного правонарушения.
Ему назначено наказание в виде восьми лет пяти месяцев лишения свободы.Пресс-служба АФМ РК
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