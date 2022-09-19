В Северо-Казахстанской области переименовали озеро

Постановлением правительства Казахстана от 14 сентября 2022 года переименовано озеро в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Переименовать озеро Сасыкколь, расположенное на территории Краснополянского сельского округа Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, в озеро Мәриямкөл, говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 16 сентября 2022 года.

Сасыкколь переводится с казахского языка как "зловонное озеро".

В настоящее время в Казахстане такое название носят четыре озера, два из которых — в Северо-Казахстанской области.