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В Северо-Казахстанской области переименовали озеро

В Казахстане переименовали озеро Сассыколь Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства Казахстана от 14 сентября 2022 года переименовано озеро в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Переименовать озеро Сасыкколь, расположенное на территории Краснополянского сельского округа Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, в озеро Мәриямкөл, говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 16 сентября 2022 года.

Сасыкколь переводится с казахского языка как "зловонное озеро".

В настоящее время в Казахстане такое название носят четыре озера, два из которых — в Северо-Казахстанской области.

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