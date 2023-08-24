Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Северо-Казахстанской области переименуют несколько сел

в Северо-Казахстанской области переименуют несколько сел Фото: amanatpartiasy
Подготовлен совместный документ акимата и маслихата Северо-Казахстанской области "О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Северо-Казахстанской области", сообщает Zakon.kz.

Так, в Айыртауском районе переименуют:

  • село Карасевка Камсактинского сельского округа – в село Қамсақты;
  • село Воскресеновка Володарского сельского округа – в село Баянтай.

в районе Шал акына:

  • Кривощековский сельский округ – в сельский округ Арай;
  • село Кривощеково – в село Арай.  

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 сентября.

Ранее сообщалось, что в Астане переименуют некоторые улицы.

Кроме того, в Карагандинской области более 10 улиц получат новые названия.

Читайте также

К учебе готовы: выгодный сентябрь с Евразийским банком

"Ньюкасл" – "Ливерпуль": возьмут ли "сороки" реванш за прошлый сезон?

Президент Таджикистана посетит Казахстан с рабочим визитом

Лариса Черненко
Открытые НПА Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
основатель ЧВК Вагнер
Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердили
В "Росавиации" назвали всех погибших пассажиров, разбившегося бизнес-джета
В "Росавиации" назвали всех погибших пассажиров разбившегося бизнес-джета
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Похолодание, сильные дожди и град прогнозируют в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления