В Северо-Казахстанской области переименуют несколько сел

Подготовлен совместный документ акимата и маслихата Северо-Казахстанской области "О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Северо-Казахстанской области", сообщает Zakon.kz.

Так, в Айыртауском районе переименуют:

село Карасевка Камсактинского сельского округа – в село Қамсақты;



село Воскресеновка Володарского сельского округа – в село Баянтай.



в районе Шал акына:



Кривощековский сельский округ – в сельский округ Арай;



село Кривощеково – в село Арай.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 сентября.

Ранее сообщалось, что в Астане переименуют некоторые улицы.

Кроме того, в Карагандинской области более 10 улиц получат новые названия.