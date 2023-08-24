В Северо-Казахстанской области переименуют несколько сел
Фото: amanatpartiasy
Подготовлен совместный документ акимата и маслихата Северо-Казахстанской области "О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Северо-Казахстанской области", сообщает Zakon.kz.
Так, в Айыртауском районе переименуют:
- село Карасевка Камсактинского сельского округа – в село Қамсақты;
- село Воскресеновка Володарского сельского округа – в село Баянтай.
в районе Шал акына:
- Кривощековский сельский округ – в сельский округ Арай;
- село Кривощеково – в село Арай.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 сентября.
Ранее сообщалось, что в Астане переименуют некоторые улицы.
Кроме того, в Карагандинской области более 10 улиц получат новые названия.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript