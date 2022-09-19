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Какие партии смогут участвовать в парламентских выборах в 2023 году в Казахстане

здание Фото: senateparlam.kz
Министр юстиции РК Канат Мусин на брифинге в СЦК рассказал, сколько политических партий смогут потенциально выйти на парламентские выборы в 2023 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мусин заявил, что ему сложно прогнозировать, какое количество партий может быть зарегистрировано в ближайшее время.

Все зависит от деятельности их организаторов, потому что основанием для отказа в принятии уведомления о регистрации партии, а это первый этап процедуры регистрации партии, как правило, являются те ошибки, которые допускаются организаторами при формировании списков инициативных групп, выявляемые при проверке их в Минюсте РК. Поэтому количество партий, которые могут появиться, мне прогнозировать сложно, еще раз отмечу, что это в первую очередь ответственность инициативных групп и организаторов. Министр юстиции РК Канат Мусин

Между тем, по его словам, на сегодня первый этап процедуры регистрации прошло три партии и сейчас они находятся на стадии проведения съездов и формирования партийного актива.

По ныне действующему закону, чтобы зарегистрировать партию, она должна иметь в составе не менее 20 тыс. членов партии, которые должны быть представлены в большинстве регионов страны – в каждом регионе не менее 600 членов партии. Партия "Халык дербестиги" провела съезд, представила в Минюст список своих членов. Сейчас проводится проверка списков. Партии "Намыс" и "Байтак" находятся на стадии проведения съездов. Другие партии на сегодня пока стадию подачи уведомления в Минюст не прошли, поскольку их документы не соответствуют требованию закона. Глава Минюста РК

Всего, добавил Мусин, с 2019 года были поданы уведомления от 18 политических партий, часть из них подавали заявление еще в 2019 году, но дальнейших действий не производили. В итоге их уведомления утратили силу.

Осталось 13, из них три сейчас назвал, которые прошли. Остальные проходят организационные стадии.Канат Мусин

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