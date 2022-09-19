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Токаев рассказал американским финансистам о расширении доступа к рынку

сотрудничество Казахстан США Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, сообщает Zakon.kz.

Также, как отмечено в сообщении Акорды, глава Казахстана проинформировал американских финансистов о масштабных политических и экономических реформах.

Касым-Жомарт Токаев разъяснил значение этих важных преобразований с точки зрения их влияния на финансово-экономический сектор.

Что это означает для бизнеса и финансовых институтов? Это означает расширение доступа к рынку и повышение прозрачности, и в целом – новые возможности для частного сектора и международных партнеров.Касым-Жомарт Токаев

встреча с инвесторами

Фото: akorda.kz

Кроме того, Токаев рассказал участникам мероприятия о возможностях Казахстана в осуществлении совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики.

В заключение президент заявил о том, что правительство Казахстана готово оказать полную поддержку американским деловым кругам в реализации инвестиционных проектов.

19 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, 20 сентября глава Казахстана выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

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