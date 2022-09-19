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Токаев прибыл в Нью-Йорк

Токаев прибыл в Нью-Йорк Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

19 сентября президент проведет встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ и другие, передает Акорда.

Наряду с этим глава государства встретится с руководителями транснациональных компаний, включая Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft, а также представителями экспертных кругов.

20 сентября лидер Казахстана выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Также планируется проведение встреч с генеральным секретарем ООН, руководством Европейского союза и главами ряда государств по их просьбе.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности.

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ООН Токаев Касым-Жомарт Нью-Йорк
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