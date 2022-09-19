Токаев прибыл в Нью-Йорк
19 сентября президент проведет встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ и другие, передает Акорда.
Наряду с этим глава государства встретится с руководителями транснациональных компаний, включая Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft, а также представителями экспертных кругов.
20 сентября лидер Казахстана выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.
Также планируется проведение встреч с генеральным секретарем ООН, руководством Европейского союза и главами ряда государств по их просьбе.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности.