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Ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе в Алматинской области

пешеходный переход Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла 19 сентября в 18:45 в Талгарском районе, сообщает Zakon.kz.
24-летний водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь по автодороге Жетиген – Алматы в поселке Жаналык, совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по обозначенному пешеходному переходу. Департамент полиции Алматинской области

В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 345 УК РК.

Назначены соответствующие экспертные исследования.

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