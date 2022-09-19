Ребенка насмерть сбили на пешеходном переходе в Алматинской области

Трагедия произошла 19 сентября в 18:45 в Талгарском районе, сообщает Zakon.kz.

24-летний водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь по автодороге Жетиген – Алматы в поселке Жаналык, совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по обозначенному пешеходному переходу. Департамент полиции Алматинской области

В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 345 УК РК.

Назначены соответствующие экспертные исследования.