Фейковые уведомления об уплате налогов стали получать казахстанцы

В Комитете государственных доходов предупредили о новом виде мошенничества, связанного с направлением ложных уведомлений с предложением уплатить налоги на имущество и на транспортные средства, сообщает Zakon.kz.

При этом мошенники используют банковские приложения, по которым казахстанцы регулярно оплачивают различные платежи.

Как отметили в КГД, в стране действует следующий порядок вручения уведомления об уплате налогов: направление по почте заказным письмом с уведомлением, электронным способом в личный кабинет налогоплательщика, электронным способом через мобильное приложение.

Как вычислить фейковое уведомление

Следует обратить внимание на следующее:

неверное указание отправителя уведомления, к примеру "АО "Налоги РК";

при правильной уплате налога на имущество указывается Управление государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан: по месту нахождения недвижимости и по месту жительства налогоплательщика – при уплате налога на транспортные средства;

установленные сроки уплаты налогов – по налогу на транспортные средства – не позднее 1 апреля, по налогу на имущество – не позднее 1 октября, соответственно уведомления по каждому налогу направляются до этого срока.

Начисленную сумму налогов можно проверить в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте kgd.gov.kz, мобильного приложения е-Salyq Azamat (можно скачать в AppStore, PlayMarket), а также в мобильных приложениях банков Homebank и Kaspi.kz (государственные услуги – налоги – налог на транспорт и имущество – ввести ИИН).

Проверить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.

Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика. Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра – 1414, – сообщили в КГД МФ РК.