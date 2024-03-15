КГД начал присылать уведомления казахстанцам об уплате налога на транспорт

Комитет государственных доходов начал направлять PUSH-уведомления казахстанцам по налогу на транспортные средства за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что срок уплаты физическими лицами налога на транспорт за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года.

При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3450 тенге, действовавший в 2023 году.

"Информация по исчисленным суммам налога будет направлена с 12 марта по 31 марта 2024 года пользователям мобильных приложений банков второго уровня в виде PUSH-уведомлений", – говорится в сообщении.

Также информация о сумме налога за 2023 год размещена в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, в мобильных приложениях "e-Salyq Azamat" и банков второго уровня, на основании которой можно будет произвести уплату вышеуказанного налога.