Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

КГД начал присылать уведомления казахстанцам об уплате налога на транспорт

КГД начал направлять уведомления казахстанцам об уплате налога на транспорт, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:01 Фото: Zakon.kz
Комитет государственных доходов начал направлять PUSH-уведомления казахстанцам по налогу на транспортные средства за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что срок уплаты физическими лицами налога на транспорт за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года.

При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3450 тенге, действовавший в 2023 году.

"Информация по исчисленным суммам налога будет направлена с 12 марта по 31 марта 2024 года пользователям мобильных приложений банков второго уровня в виде PUSH-уведомлений", – говорится в сообщении.

Также информация о сумме налога за 2023 год размещена в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, в мобильных приложениях "e-Salyq Azamat" и банков второго уровня, на основании которой можно будет произвести уплату вышеуказанного налога.

Читайте также

бизнес кредиты, корпоративное кредитование
Как льготные кредиты препятствуют развитию бизнеса, объяснила глава АФК
CFO Summit, экономика, доходы, бюджет, инвестиции
Экономист рассказал, что необходимо для роста доходов населения и наращивания инвестиций
Рубль, тенге, курс, обмен
Как выборы президента России повлияют на курс тенге
Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Казахстанцам &quot;выплатят&quot; компенсацию за НДС
Казахстанцам "выплатят" компенсацию за НДС
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: