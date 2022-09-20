Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Бибисара Асаубаева обыграла самую знаменитую участницу на Гран-при в Астане

шахматы турнир победа Фото: Instagram/bibisarachess
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева во втором туре Women Grand Prix 2022 выиграла у титулованной россиянки Александры Костенюк, 12-й чемпионки мира среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Победа над самой известной шахматисткой этих состязаний позволила Бибисаре Асаубаевой войти в список лидеров турнирной таблицы. К данному часу казахстанка имеет в своем активе 1,5 очка, как и другие три участницы этих соревнований.

Все они занимают с первого по четвертое места, Бибисара находится на третьей позиции. Она уступает Александре Горячкиной (Россия) и Алине Кашлинской (Польша) только по рейтинговым коэффициентам.

Шахматы Ничья 2 тур

Фото: Instagram/fide_chess

Другая казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик во втором туре сыграла вничью с авторитетной китаянкой Тань Чжунъи – 16-й чемпионкой мира среди женщин. Алматинка, набрав одно очко, входит в список участниц турнира, которые занимают с пятого по девятое места.

Parimatch разыгрывает реальный кеш на 4 млн тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

Поединок Головкин – Канело посетили почти 20 тысяч зрителей

Казахстанские футзалисты одержали победу над Азербайджаном

Наставник "Барыса" поднялся в рейтинге лучших тренеров КХЛ

Куандык Шынасилов
Абдумалик Жансая Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
В Алматы ожидается дождь
В Алматы ожидается дождь
ДТП на Абая- Момышулы
Массовое ДТП произошло ночью в Алматы – один из водителей погиб
яндекс
В отношении "Яндекс.Такси" идет расследование из-за высоких цен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления