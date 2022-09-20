Бибисара Асаубаева обыграла самую знаменитую участницу на Гран-при в Астане

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева во втором туре Women Grand Prix 2022 выиграла у титулованной россиянки Александры Костенюк, 12-й чемпионки мира среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Победа над самой известной шахматисткой этих состязаний позволила Бибисаре Асаубаевой войти в список лидеров турнирной таблицы. К данному часу казахстанка имеет в своем активе 1,5 очка, как и другие три участницы этих соревнований.

Все они занимают с первого по четвертое места, Бибисара находится на третьей позиции. Она уступает Александре Горячкиной (Россия) и Алине Кашлинской (Польша) только по рейтинговым коэффициентам.

Фото: Instagram/fide_chess

Другая казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик во втором туре сыграла вничью с авторитетной китаянкой Тань Чжунъи – 16-й чемпионкой мира среди женщин. Алматинка, набрав одно очко, входит в список участниц турнира, которые занимают с пятого по девятое места.

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