Минтруда назвало средний размер пенсии

Средний размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсионной выплаты на 1 сентября 2022 года составил 109 224 тенге. Об этом рассказали в Министерстве труда и соцзащиты населения 20 сентября, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, казахстанцам за 8 месяцев этого года выплатили пенсий на сумму более 1,9 трлн тенге.

Только в сентябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату пенсий направили 244,1 млрд тенге. Из этих денег на выплату базовой пенсии отправили 74,2 млрд тенге, а солидарной пенсии – 169,9 млрд тенге.

Средний размер выплат с учетом базовой пенсионной выплаты на 1 сентября 2022 года составил 109 224 тенге.

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально. Учитывается стаж участия в пенсионной системе.

Важен трудовой стаж, а также периоды, за которые шли обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Как отмечают в Минтруда, чем регулярнее уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер пенсионной выплаты по достижению возраста.

Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

В Казахстане насчитывается 2 млн 253 тыс. пенсионеров.