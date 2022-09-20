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Air Astana запускает новую услугу доставки почты

доставка почта Казахстан Фото: Zakon.kz
Авиакомпания Air Astana сообщает о запуске новой услуги доставки почты MyMAIL "От двери – до двери". В настоящее время в пилотном режиме доступна доставка срочной почты между городами Алматы и Астана прямыми рейсами.

Заявку на экспресс-доставку можно оформить онлайн по ссылке, указав тип и вес посылки, а также адрес отправителя и получателя. Стоимость услуги зависит от удаленности адресов от аэропортов отправления и прибытия. Доступна функция отслеживания посылки по номеру заказа.

К отправке принимаются

  1. Письменная корреспонденция весом до 5 кг.

  2. Посылки весом до 5 кг и размером не более 35х45х15см.

  3. Оригиналы документов (в т.ч. паспорт, водительские права и пр.)

Отправления принимаются в незапечатанном виде для визуального досмотра в аэропорту на наличие опасных грузов и предметов, запрещенных к пересылке.

Список запрещенных к пересылке предметов и веществ опубликован на mymail.airastana.com.

Кроме того, по желанию клиенты могут оформить только доставку по прилете.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: +7 727 270 3140, +7 727 270 3053.

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