От Пиковой дамы до Хаги Ваги: почему детей привлекают страшилки и странные игрушки

Пока родители выражают возмущение специфическими игрушками для детей и требуют их запрета, чада продолжают питать интерес к куклам-монстрам, "зубастым" плюшевым друзьям и прочим ночным кошмарам взрослых. Zakon.kz пытался разобраться, почему так происходит и нужно ли с этим бороться.

Несмотря на иллюзию того, что пик любопытства ко всему жуткому пришелся на нынешнее поколение ребят, подобные склонности проявляли и их предшественники.

Вспомнить хотя бы оригинальные версии сказок Ганса Христиана Андерсена и братьев Гримм, имевшие мало общего со своими позитивными адаптациями. Байки, пересказываемые друг другу шепотом у пионерского костра. Или, к примеру, попытки "вызвать" Пиковую даму. Меняются формы и персонажи, но неизменен интерес юнцов ко всему таинственному и пугающему.

Страх – это базовая эмоция. От нее никуда не денешься. Почему детей привлекает страх? Потому что он будет в дальнейшем сопровождать их всю жизнь и им нужно научиться его преодолевать. Страх шел рука об руку с человеком всегда. Просто сейчас нам не надо спасаться от животных и выживать, поэтому страх получает новые интерпретации, – рассказала нам детский психолог Анастасия Абрамкина.

Нужны ли детям страшилки?

По словам специалиста, определенный объем пугающего контента не вредит, а напротив, приносит пользу развивающейся психике.

Ведь через него дети учатся преодолевать страхи. Если ограждать от всего вокруг, у человека по мере взросления будут появляться проблемы. Это может перерасти в тревожность, которую он не может "перемахнуть", в фобии и все остальное. Да, лет до четырех имеет смысл защищать от негатива. Дальше – запретный плод всегда сладок. Ваша задача не запретить, а выстроить с ребенком доверительные отношения. Тогда потом, когда вы скажете, что какой-то контент нежелателен, он прислушается. А ультиматумы вызывают только сопротивление. Анастасия Абрамкина

Детский психолог добавила, что непроработанный страх в дальнейшем с большой вероятностью трансформируется в тревожность. Повзрослевший ребенок, конечно, не будет как в детстве бояться темных закутков и зеркал, но испытает затруднения с трудоустройством, необходимостью показать себя в обществе, рискует стать зажатым и неуверенным.

Игрушка как инструмент

Вернемся к Хаги Ваги и ему подобным. Несмотря на отталкивающую наружность персонажа, сама по себе игрушка, со слов Абрамкиной, не способна нанести ребенку никакого вреда – это во-первых. Во-вторых, у маленьких детей еще нет четкого разделения на "красивое" и "страшное", "доброе" и "злое". Посему даже синий зубастый монстр малышу может казаться мягким плюшевым другом, с которым приятно обниматься.

Изначально у детей нейтральное восприятие действительности. Понимание прекрасного прививается родителями. Покажи группе детей котенка – они разделятся во мнениях. Для кого-то он будет "милым", для кого-то "грязным", для кого-то "царапучим". Кто чего нахватался от взрослых.

Ограничение в игрушках психолог сочла бессмысленной борьбой, поскольку они не более чем инструмент познания мира и выражения эмоций.

Ребенок просит Хаги Ваги? Спросите, почему он хочет его получить. Возможно, игрушка нужна, просто потому что "есть у всех". Вспомните себя в детстве! А может, малыша привлекла история персонажа, он ассоциирует себя с этим монстриком. Вот здесь все уже гораздо сложнее. Анастасия Абрамкина

Где Хаги Ваги зарыт

Чтобы понять причину популярности плюшевого чудовища, придется углубиться в его подноготную.

На прилавки игрушечных магазинов он попал прямиком из хоррор-игры, соответственно, является не просто запоминающимся образом, а персонажем с историей. Если верить сетевым источникам, представляет собой антропоморфное существо, изначально задуманное как игрушка для объятий (отсюда непропорционально длинные конечности). По совместительству – маскот фабрики, где его и производили, некогда популярный и любимый покупателями. По сюжету, на фабрике проводились эксперименты по созданию разумных игрушек, которые, вероятно, привели к неожиданным результатам: все работники исчезли, производство заброшено, а персонаж с исходно позитивной функцией теперь охотится за игроком.

Упростим модель для понимания: герой, созданный для объятий, пережив некое малоприятное событие, обретает острые зубы в несколько рядов и начинает есть людей.

Дети могут находить в персонаже черты, близкие себе. Вот Хаги Ваги был добрым, а стал злым. Может, ребенок реализует через него свои переживания. Например, в семье не все в порядке: "холодные" отношения, скандалы, отсутствие доверия. Или есть конфликты в садике, школе. Малыш не может все высказать напрямую, но неосознанно испытывает сострадание к обиженному антагонисту. Анастасия Абрамкина

Специалист подчеркнула: ни мультфильм, ни игрушка, ни видеоигра не сделают ребенка агрессивным. Скорее, наоборот, внутренняя агрессия и неудовлетворенность чада найдет выход через них. Посему родителям советуют не путать причину и следствие. Однако нужно комментировать контент, объяснять, что плохого и хорошего делают персонажи. Дабы избежать бездумного подражания дурным примерам.

Кстати, о родителях. Взрослая привычка отрицать и требовать запрета всего нового и непонятного вызывает не меньшее любопытство психологов, чем детский интерес к страшилкам. По их словам, так в зрелом теле "звучат" давние непроработанные травмы.

Вы поймите, что поколение сейчас совсем другое. Они задаются философскими вопросами, не делят мир на добро и зло. Да и маленький – не значит глупый. Дети прекрасно чувствуют взаимоотношения в семье, считывают настрой родителей.

Так что повальное увлечение молодежи Хаги Ваги действительно похоже на тревожный социальный признак. Вот только "корень зла" кроется не в нем.

Запрет эмоций

В завершение беседы Анастасия Абрамкина неожиданно призвала не наказывать наследников за сломанные игрушки – это выброс агрессии. Лучше следить за подобными проявлениями и в случае чего обращаться к психологу.

Агрессия, страх, ярость, злость имеют место быть. Человек не может испытывать только положительные эмоции. Запрещать их проявлять нельзя. Задача родителя – научить ребенка проживать их экологично, озвучивать их. Если запретить негатив, он просто сменит "траекторию удара" и попадет по самому носителю, превратившись в аутоагрессию. Причем она может быть неочевидной – не всегда речь о нанесении себе увечий. Аутоагрессия может привести к расстройствам пищевого поведения, ментальным нарушениям и прочему. Злоба, нереализованная вовне, в конечном итоге приводит к непринятию себя. Вдобавок, если человек вынужден не испытывать отрицательные эмоции, он со временем перестанет испытывать и положительные. Как результат – депрессия. Анастасия Абрамкина

Когда бить тревогу

За комментарием по теме мы также обратились к психиатру Ольге Лалетиной. Она отметила, что жажда острых ощущений в той или иной мере выражена у всех несовершеннолетних, но все же ее необходимо отслеживать.

Только в процессе наблюдения можно понять, где норма, а где патология. Если мы видим самоповреждения, раннее начало половой жизни, употребление психоактивных веществ – а это тоже из разряда острых ощущений – мы говорим, что у данного пациента прослеживается девиантное поведение. Здесь нужен психолог, при необходимости подключают психиатра. Ольга Лалетина

По ее словам, девиантное поведение – уже само по себе отклонение, причем в 60% случаев – наследственное. Но оно также может выступать симптомом других психических заболеваний.

Бить тревогу нужно, если ребенок издевается над животными, агрессивно ведет себя по отношению к сверстникам. Вообще интересуйтесь, что он рисует, чем увлекается, что смотрит и во что играет, каких любит блогеров. Но помните: тяга к тому, чтобы пощекотать себе нервы, находится в пределах нормы, а желание претворить увиденную или услышанную жуть в жизнь – нет.