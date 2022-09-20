В Мексике землетрясение силой 7,5 балла унесло жизнь человека
Фото: скриншот видео
Сегодня, 20 сентября, в Тихом океане в 41 км от города Пласита де Морелос произошло землетрясение силой 7,5 балла. В результате один человек погиб, более 1,2 млн человек остались без электричества, сообщает Zakon.kz.
Стихия унесла жизнь одного человека. На него рухнула стена в торговом центре, пишет theguardian.
На побережье Тихого океана, в городе Мансанильо, произошло наводнение.
— Miguel Casillas (@mikecasillaslpz) September 19, 2022
Manzanillo, Colima #Tsunami #TsunamiAlert #Terremoto #Sismo #earthquake pic.twitter.com/nmnkzV4PGY
В Мексике был издан приказ об обязательной эвакуации, однако пока сообщений о разрушениях в столице не поступало.
В 2017 году произошло землетрясение, во время которого погибли 370 человек. Тогда природная стихия нанесла значительный ущерб в центре и на юге страны.
До этого разрушительное землетрясение случилось в 1985 году и унесло жизни около 5 тыс. человек.
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