Ангелина Лукас обратилась к фанатам на казахском языке перед титульным боем

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас определилась с будущей соперницей по второму бою на профессиональном ринге. И это будет не рядовой матч, а поединок за титул, сообщает Zakon.kz.

Уроженка Тараза выйдет на алматинский ринг 2 октября, в рамках вечера бокса во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Ангелина Лукас будет драться за пояс UBO International в легчайшем весе с представительницей Украины Аленой Гуриевой, у которой одна победа и два поражения.

Свой последний бой Алена Гуриева провела 6 ноября 2021 года, когда проиграла испанке Фаре Эль Бусаири техническим нокаутом во втором раунде.

Ангелина Лукас свой дебют провела 18 декабря 2021 года в Нур-Султане, где судейским решением победила еще одну украинку Светлану Василевскую.

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