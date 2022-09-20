Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ангелина Лукас обратилась к фанатам на казахском языке перед титульным боем

Бокс Второй поединок Фото: Instagram/angelina_lukas1997
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас определилась с будущей соперницей по второму бою на профессиональном ринге. И это будет не рядовой матч, а поединок за титул, сообщает Zakon.kz.

Уроженка Тараза выйдет на алматинский ринг 2 октября, в рамках вечера бокса во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Ангелина Лукас будет драться за пояс UBO International в легчайшем весе с представительницей Украины Аленой Гуриевой, у которой одна победа и два поражения.

Свой последний бой Алена Гуриева провела 6 ноября 2021 года, когда проиграла испанке Фаре Эль Бусаири техническим нокаутом во втором раунде.

Ангелина Лукас свой дебют провела 18 декабря 2021 года в Нур-Султане, где судейским решением победила еще одну украинку Светлану Василевскую.

Новость по теме

Ангелина Лукас - об олимпийской мечте, бое с Кызайбай и планах в профи

Parimatch разыгрывает реальный кеш на 4 млн тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

 

 

Читайте также

Казахстан завоевал "золото" азиатского первенства по современному пятиборью

КХЛ выплатит "Барысу" более 88 млн тенге за прошедший сезон

Наставник белорусской футбольной сборной настроен на победу в Астане

Куандык Шынасилов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
В Алматы ожидается дождь
В Алматы ожидается дождь
визит в США
Токаев предложил программисту Google вернуться в Казахстан
астрология
Астрологи дали совет для каждого знака зодиака на 20 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления