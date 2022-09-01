Ангелина Лукас - об олимпийской мечте, бое с Кызайбай и планах в профи

В сборной Казахстана по женскому боксу в весе до 51 кг сразу три претендентки на место в составе. До недавнего времени их было четыре, но Ангелина Лукас выбрала профессиональный бокс. Zakon.kz узнал, кто из казахстанок сможет выстрелить в наилегчайшем весе, в любителях или в профи.

Казахстанка Ангелина Лукас, амбассадор 1xBet, выступила в мае на Чемпионате мира – 2022 по женскому боксу под флагом Международной боксерской ассоциации (IBA), но выбыла уже после стартового раунда.

Спортсменка объясняет – предусмотренные на бой в любительском боксе третьего раунда и более толстые перчатки не позволяют ей показать все свои навыки. Зато свой первый бой в профессиональном боксе Ангелина выиграла уже на 20-й секунде техническим нокаутом, разбив сопернице нос.

В любительском боксе всего три раунда, за которые ты не успеваешь себя показать, ты можешь три раунда бить соперницу, наносить много ударов, но тебе могут не отдать победу, потому что перчатки толстые, и от ударов соперница не падает, хоть и пропускает удары. А когда ты боксируешь 10 раундов, это большая возможность выкладываться. Мне нравится, что в профи перчатки 8 унций. Я провела дебютный бой, на 20-й секунде я сразу разбила сопернице нос и победила. В любителях я могла просто без остановки двигаться на челноке, работать на очки. В профессионалах, конечно, я больше работаю в ритме "удар-подшаг", меньше двигаешься на челноке, упор делается на силе удара, развороте корпуса, чтобы вкладываться в удары мощно. Олимпийская мечта? Пока я хочу быть в профессионалах, мне это больше нравится. Ангелина Лукас

Главный тренер сборной Казахстана по женскому боксу Шамиль Сафиуллин подтвердил, что практики совмещения девушками выступлений на любительском и профессиональном рингах не будет.

В профи и формула боя отличается, и подготовка другая – у любителей, в свою очередь, и раунды короче, и скоростная работа более высокая. Поэтому мы считаем, что для нас совмещение выступлений в любителях и профи пока неприемлемо. Но у нас в сборной девушки, которые могли бы быть успешными в профи. Финансовая сторона тоже немаловажную роль играет. Кто-то, может быть, перейдет в профессионалы, если поймет, что на данный момент не может быть первым номером в своем весе в сборной. Думаю, второй и третий номера сборной могут перейти в профи, но лидеры все в строю и готовятся к Олимпиаде-2024. Сам я смотрю женский профессиональный бокс, думаю, наши девчонки, которые перейдут, смогут составить хорошую конкуренцию. Шамиль Сафиуллин

Когда Ангелина Лукас еще была в любительской сборной, на всю страну гремело ее противостояние с двукратной чемпионкой мира Назым Кызайбай. Теперь соперницы оказались по разную сторону баррикад, и когда встретятся на ринге, пока не понятно.

Мы предлагали ей бой, она дала согласие даже на 12-раундовый бой, мы предложили провести его через месяц после того разговора, тем более на сборах мы в паре стояли по 10-12 раундов. Но есть вопрос в том, что в профи боксируют без шлемов, другие перчатки, и через месяц она так и не вышла на бой. На этом история закончилась. Сейчас я уже дебютировала в профи официально, у меня началась своя карьера, теперь для организации такого боя нужно, чтобы она дебютировала в профи, посмотрела и почувствовала, что это такое, и теперь пусть она уже предлагает. Есть сильные соперницы в профи, которые намного сильнее, чем Назым, и мне интересны именно они. В профессионалах многие промоутеры не знают Назым Кызайбай, им не интересен бой Лукас – Кызайбай, им интересно, чтобы я вышла на профессиональный ринг с турчанкой Серен Четин – она звезда, хотя у нее нет любительского опыта. Поэтому сейчас мне бой с Кызайбай не интересен. Ангелина Лукас

Сейчас Ангелина и ее команда ищут промоутерскую компанию, чтобы подписать контракт.

В декабре я провела свой первой бой в профессионалах, хочу боксировать. Но еще не подписала контракт ни с одной промоутерской компанией, сейчас я вместе с командой юристов изучаю договоры, чтобы не нарваться на нечистоплотного промоутера. Думаю, чтобы боксировать в США и Великобритании, нужно хорошо говорить по-английски, понимать их, потому что в случае чего люди заявят, что озвучивали мне тот или иной момент, и то, что я не поняла, это мои проблемы. Поэтому, чтобы избежать такого недопонимания, все тщательно изучаем, лучше чуть-чуть подождать, чем вляпаться потом во что-то. Английский язык я знаю довольно неплохо. Я училась в гимназии, директор которой преподавала английский язык в нашем классе, заставляла нас учить его. Сейчас я по-английски говорю, понимаю, но постоянно подтягиваю свои знания, думаю, все нормально будет в этом плане. Ангелина Лукас

В конце августа Ангелина посетила презентацию нового боксерского промоушена Lucky Cent в Алматы и вместе со знаковыми личностями отечественного бокса – олимпийским чемпионом Ермаханом Ибраимовым, призером Олимпиады Виктором Демьяненко, самым успешным тренером в независимой истории казахстанского любительского бокса Турсунгали Едиловым, бойцом UFC Дамиром Исмагуловым, амбассадором 1xBet боксершей Фирузой Шариповой пожелала успехов и удачи новому промоушену, который создавался для того, чтобы находить и взращивать новые лица в мире бокса и выводить их на мировую арену. К слову, у Lucky cent официальная боксерская лицензия, у бойцов официальные контракты, для них бокс уже не просто спорт и увлечение, это профессиональная карьера и заработок.

Хотелось бы, чтобы в Казахстане развивался и популяризировался профессиональный бокс еще больше, в последнее время этим активно занимаются, чему я очень рада! Я, в свою очередь, тоже буду делать все возможное, чтобы в Казахстане был красивый профессиональный бокс, буду подавать пример подрастающему поколению. Занятие спортом приносит, в первую очередь, здоровье нации, ну и профессиональный бокс – это огромная популярность для спортсмена и страны, которую он представляет. Ангелина Лукас

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

И все же, несмотря на любовь к профессиональному боксу, Ангелина Лукас советует девочкам и девушкам, которые хотят заниматься боксом, сначала пройти школу любительского бокса, тем более, что в Казахстане она – одна из лучших в мире.

Начинающим боксершам я бы посоветовала в любом случае начинать с любительского бокса, потому что он дает большой опыт спортсмену. Даже Геннадий Головкин говорил, что самые сложные бои в карьере проводил именно в любительском боксе. После того, как спортсменка получает школу в любителях, и хочет сделать много для развития бокса нашей страны, то больше шансов на реализацию таких планов в профессионалах. Женщин не так много, и можно прославиться самой и прославить страну победами именно в профи, и о победах на таком уровне будут знать во всем мире. Ангелина Лукас

Сейчас Ангелина Лукас проводит усиленные тренировки, готовясь к титульному бою, запланированному на 2 октября в Алматы. Пока имя соперницы не известно – организация, за пояс которой Ангелина будет биться, сама подбирает конкурентную соперницу.