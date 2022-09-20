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Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидаются дожди с грозами

На западе, юго-востоке Казахстана ожидаются дожди с грозами Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.
На западе, юго-востоке страны – дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на востоке – с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на севере, в центре Алматинской области, на северо-западе, севере, востоке Абайской области, в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге Костанайской области – высокая пожарная опасность.

Ночью в северной половине Карагандинской области, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, на севере Абайской области сохраняются заморозки -2°C. РГП "Казгидромет"

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +26...+28°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +27...+29°С.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +32...+34°С.

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