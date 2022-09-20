Официальный визит Алихана Смаилова в ОАЭ: подписаны соглашения на 900 млн долларов

Находясь с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с представителями деловых кругов этой страны, сообщает Zakon.kz.

Инвесторам был представлен перечень новых 40 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 6,5 млрд долларов в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, нефтегазовая отрасль, строительство и др.

Алихан Смаилов встретился с главным исполнительным директором группы Mubadala Мусаббихом аль-Кааби.

Mubadala – государственная инвестиционно-девелоперская компания, занимающая 13-е место в мировом рейтинге суверенных фондов с оценочными активами в 285 млрд долларов.

Премьер-министр отметил, что правительство РК заинтересовано в расширении сотрудничества по целому ряду направлений.

У нас есть серьезный потенциал в сферах энергетики, химической промышленности, сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса. В этом контексте я бы хотел предложить принять участие в реализации новых проектов, специально подготовленных с учетом текущей ситуации в мире. Алихан Смаилов

По его словам, сегодня активно развивается Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). В рамках наращивания его пропускной способности за счет привлечения частных инвестиций планируется строительство судостроительного завода на побережье Каспийского моря.

Премьер-министр также обозначил перспективы запуска совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике и банковском секторе.

Правительство Казахстана продолжает улучшать инвестиционный климат. Несмотря на кризисные явления в мире, приток прямых иностранных инвестиций в нашу страну по итогам I квартала этого года вырос на 54% и составил 6,8 млрд долларов, – сказал Алихан Смаилов, призвав зарубежных партнеров использовать все имеющиеся возможности для сотрудничества.

В свою очередь Мусаббих аль-Кааби отметил, что компания Mubadala активно ищет возможности для запуска инвестпроектов в Казахстане. В частности, интерес вызывает сотрудничество в сферах зеленой энергетики, финансов, горной металлургии, нефти и газа.

Далее премьер-министр провел переговоры с управляющим и главным исполнительным директором компании ADQ Мухаммедом аль-Сувейди. ADQ – одна из крупнейших холдинговых компаний региона с прямыми и косвенными инвестициями в более чем 90 компаний.

Сфера деятельности вашего холдинга весьма обширна и охватывает такие отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, логистика, здравоохранение и другие. Все эти направления являются для нас приоритетными. Алихан Смаилов

В настоящее время холдингом "Байтерек" сформирован перечень потенциальных проектов в сфере АПК на 100 млн долларов. В этой связи премьер-министр предложил руководству ADQ рассмотреть возможность участия в их реализации, в том числе по развитию сахарной индустрии.

Сегодня, когда во всем мире наблюдается рост цен на продовольствие, такие проекты приобретают особую значимость. Алихан Смаилов

Со своей стороны, Мухаммед аль-Сувейди поблагодарил казахстанскую делегацию за представленные возможности, отметив особый интерес к фармацевтической отрасли, производству продовольственных товаров, развитию логистических маршрутов и возобновляемой энергетики.

Кроме того, Алихан Смаилов провел встречу с председателем компании Ayana Holding Абдуллой бен Лахеджем, на которой были обсуждены вопросы реализации проектов в сфере строительства.

По итогам двусторонних встреч в присутствии премьер-министра РК подписан ряд двусторонних коммерческих документов в различных секторах экономики на общую сумму 900 млн долларов.

В их числе: