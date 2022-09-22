Потребителей нагреваемого табака вводят в заблуждение ради низких акцизов – эксперт

По мнению экономиста и финансового аналитика Эльдара Шамсутдинова, намеренное искажение японского опыта производителями нагреваемого табака должно рассматриваться как попытка удержать низкий уровень акцизов, сообщает Zakon.kz.

В июле были внесены изменения в Налоговый кодекс c поэтапным повышением акцизных ставок на нагреваемый табак (СНТ). Акциз определен на уровне 70% от размера ставок на сигареты (с изменением единицы измерения с килограмма на штуки).

Еще в мае депутаты Мажилиса Парламента обратили внимание на избирательную политику в отношении систем нагревания табака, заметив, что с момента их появления в нашей стране данные изделия облагаются крайне низким акцизом.

С 2016 года системы нагревания табака через маркетинговые инструменты позиционируются как менее вредная альтернатива классическому курению, – сказал эксперт.

При этом, по наблюдениям эксперта, нет ни одного авторитетного исследования, подтверждающего меньший вред курения с помощью системы нагревания табака. Более того, существуют исследования, в том числе от крупного производителя сигарет, доказывающие, что из 100% пользователей СНТ 28% – ранее не курившие люди, а 30% – продолжают курить сигареты параллельно со стиками, подчеркивает Эльдар Шамсутдинов.

Аналитик считает, что благодаря маркетингу табачные компании вводят в заблуждение людей, продвигая системы нагревания табака как менее вредный продукт и добиваясь в результате более низких акцизов.

По сути, СНТ являются маркетинговым продуктом, расширяющим аудиторию потребителей табачных изделий, – заявляет Эльдар Шамсутдинов.

Специалист подчеркнул, что благодаря рассмотрению системы нагревания табака с точки зрения источника дополнительных поступлений в бюджет депутаты обратили внимание на низкий уровень акцизов и решили поднять их до должного уровня.

Это не понравилось табачным компаниям, которые в ответ через своих сторонников пытаются противостоять инициативе властей. Ведь, согласно новому докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), система нагревания табака – наиболее маржинальный табачный продукт, – добавил спикер.

Эксперт обрисовал ситуацию с точки зрения ссылок на японский опыт, который часто приводят в пример заинтересованные в сохранении прежних акцизов лица.

Данные по японскому опыту, приведенные табачными лоббистами, являются неполными. Эльдар Шамсутдинов

На самом деле в Японии акциз на стики и другие системы нагревания табака составляет 83% от сигаретного, табачные компании там теряли крупнейший рынок сбыта и вложились по максимуму в маркетинг. В итоге рынок сохранили и увеличили аудиторию, но за удержание рынка заплатили высоким акцизом.

Система нагревания табака – это товар, изначально нацеленный на страны с высоким уровнем дохода, где продажи традиционных сигарет падают из-за антитабачных мер. В Японии табачные компании продолжительное время теряли рынок, платежеспособная аудитория постепенно отказывалась от привычных сигарет. Поэтому точкой входа систем нагревания табака стала именно Япония.

Он добавил, что благодаря раннему исследованию, указывающему на меньший вред от курения стиков, и агрессивной маркетинговой кампании, привлекшей кумиров молодежи, популярность использования системы нагревания табака росла.

Японская практика привлечения молодежи для продвижения СНТ была не уникальной. Независимые друг от друга расследования крупных СМИ доказали, что табачные компании платили молодым блогерам по всему миру (Казахстан в том числе), чтобы они критиковали сигареты, предлагая "менее вредную" альтернативу своей молодой аудитории. Эльдар Шамсутдинов

Наиболее эффективным эксперт счел подход, при котором акцизы будут уравнены.

Еще раз подчеркну, на сегодняшний день нет доказательств того, что аэрозоль, выделяемый стиками, принципиально хоть чем-то безопаснее сигаретного дыма. И пока не будет полноценного медицинского исследования от надежного источника о меньшем вреде СНТ, считаю необходимым поднять акциз до уровня обычных сигарет, – поделился мнением специалист.

Фото: pexels

По словам спикера, на цену табачных изделий в большей мере влияет курс доллара, чем уровни акцизов.

Еще раз подчеркну, на сегодняшний день нет доказательств того, что аэрозоль, выделяемый стиками, принципиально хоть чем-то безопаснее сигаретного дыма, – добавил эксперт.

Фото: pexels

Эльдар Шамсутдинов пояснил, что пока не будет полноценного медицинского исследования от надежного источника о меньшем вреде СНТ, необходимо поднять акциз до уровня обычных сигарет.

Ретроспективный анализ табачной отрасли показал, что темпы роста цен на сигареты и акцизов несопоставимы. Цены растут быстрей и коррелируются с валютным курсом, – объяснил финансовый аналитик.

Также он высказался о возможном росте контрабанды при возникновении дисбаланса цен на табачные изделия в регионе.