Народные приметы: что можно и нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы
В Рождество Пресвятой Богородицы верующие молятся о защите детей, о зачатии ребенка, о воссоединении семьи, о мире между мужем и женой и, конечно же, восхваляют в молитвах деву Марию.
В этот день с особым уважением и вниманием относились к женщинам, особенно к тем, кто уже познал радость материнства, им всячески помогали – кто в быту, кто с ребенком, кто еще чем.
В доме весь день было принято зажигать свечи, чтобы в жилище было светло.
Чтобы сохранить бодрость духа, молодость и здоровье, надо было успеть умыться до восхода солнца водой из любого водоема. Считалось, что вода обладает целебной силой именно в этот день.
Также было принято ходить в гости к молодоженам и дарить им подарки. А супруги в ответ устраивали щедрые застолья.
Что можно делать в Рождество Богородицы
Так как Пресвятая дева Мария является покровительницей семьи, в этот день разрешено устраивать свадьбы и венчания. Для верующих брак, заключенный в этот день, сулит крепкую, счастливую семейную жизнь.
21 сентября бездетным женщинам советовали подавать милостыню, чтобы вскоре в семье появился долгожданный малыш.
Что нельзя делать в Рождество Богородицы
Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, уборку в доме тоже лучше отложить на другой день.
21 сентября нельзя сметать хлебные крошки на пол. А остатки хлеба после еды принято было отдавать животным.
В этот день лучше избегать конфликтов и ссор с родными.
Женщинам 21 сентября нельзя было заниматься каким-либо рукоделием или шитьем, поэтому все острые предметы – иголки, ножи и ножницы –убирали подальше.
Погодные приметы на 21 сентября
Если 21 сентября утро туманное, значит, осень будет дождливой.
Если в Рождество Богородицы солнечная погода, значит, и весь октябрь будет радовать теплом.
Если с утра идет дождь, значит, дождливая погода будет длиться 40 дней и нужно готовиться к морозной зиме.
Если 21 сентября дует сильный ветер, значит, зима будет неснежной.