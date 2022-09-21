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Народные приметы: что можно и нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы

народные приметы на этот день 21 сентября Фото: Zakon.kz
21 сентября для православных один из главных церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Согласно библейскому писанию, именно в этот день родилась Пресвятая дева Мария. Что можно и нельзя делать в этот день, о народных приметах рассказывает Zakon.kz.

В Рождество Пресвятой Богородицы верующие молятся о защите детей, о зачатии ребенка, о воссоединении семьи, о мире между мужем и женой и, конечно же, восхваляют в молитвах деву Марию.

В этот день с особым уважением и вниманием относились к женщинам, особенно к тем, кто уже познал радость материнства, им всячески помогали – кто в быту, кто с ребенком, кто еще чем.

В доме весь день было принято зажигать свечи, чтобы в жилище было светло.

Чтобы сохранить бодрость духа, молодость и здоровье, надо было успеть умыться до восхода солнца водой из любого водоема. Считалось, что вода обладает целебной силой именно в этот день.

Также было принято ходить в гости к молодоженам и дарить им подарки. А супруги в ответ устраивали щедрые застолья.

Что можно делать в Рождество Богородицы

Так как Пресвятая дева Мария является покровительницей семьи, в этот день разрешено устраивать свадьбы и венчания. Для верующих брак, заключенный в этот день, сулит крепкую, счастливую семейную жизнь.

21 сентября бездетным женщинам советовали подавать милостыню, чтобы вскоре в семье появился долгожданный малыш.

Что нельзя делать в Рождество Богородицы

Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, уборку в доме тоже лучше отложить на другой день.

21 сентября нельзя сметать хлебные крошки на пол. А остатки хлеба после еды принято было отдавать животным.

В этот день лучше избегать конфликтов и ссор с родными.

Женщинам 21 сентября нельзя было заниматься каким-либо рукоделием или шитьем, поэтому все острые предметы – иголки, ножи и ножницы –убирали подальше.

Погодные приметы на 21 сентября

  • Если 21 сентября утро туманное, значит, осень будет дождливой.

  • Если в Рождество Богородицы солнечная погода, значит, и весь октябрь будет радовать теплом.

  • Если с утра идет дождь, значит, дождливая погода будет длиться 40 дней и нужно готовиться к морозной зиме.

  • Если 21 сентября дует сильный ветер, значит, зима будет неснежной.

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