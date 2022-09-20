Налогоплательщикам столицы проходить перерегистрацию не нужно – КГД

Переименование столицы не приведет к изменениям в регистрационных данных налогоплательщиков, и проходить перерегистрацию не нужно. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, изменение названия столицы с города Нур-Султан в город Астана не предусматривает изменений в регистрационных документах налогоплательщиков: индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой и юридических лиц – нерезидентов.

Документы с прежним названием столицы будут также действительны и применяться при получении государственных услуг.

Банковские реквизиты для зачисления налогов и платежей в бюджет (БИН, коды органов государственных доходов, ИИК, БИК Комитета казначейства, КБК, КНП) в связи с изменением названия столицы не меняются, остаются прежними.

Изменятся только наименования органов государственных доходов.

К примеру, Департамент государственных доходов по городу Нур-Султан станет называться Департаментом государственных доходов по городу Астана. Аналогичным образом поменяют названия управления государственных доходов по Алматинскому, Сарыаркинскому, Есильскому районам, району Байконыр.

При этом изменение названий ДГД и УГД никак не повлияет на процедуру оплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Поскольку при заполнении реквизитов в платежных документах нет необходимости вручную набирать наименование ДГД и УГД.

В КГД отметили, что при оплате налогов через мобильные приложения банков необходимо выбрать соответствующий УГД из списка органов госдоходов. До перерегистрации ДГД и УГД граждане при совершении оплаты могут выбрать из списка старое наименование ДГД и УГД.

Реквизиты текущих счетов для оплаты налогов и платежей в бюджет размещены на официальном сайте КГД МФ РК.