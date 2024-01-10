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В КГД дали отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений

В КГД дали отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений Фото: pixabay
В Комитете государственных доходов МФ РК предоставили налогоплательщикам отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений, сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с отключением 9 января 2024 года в 14:00 часов сети Интернет и недоступности информационных систем, для обеспечения прав налогоплательщиков на своевременное исполнение уведомлений органов государственных доходов, комитет сообщает, что:

  • Приостановление расходных операций по банковским счетам производиться не будет по уведомлениям по камеральному контролю, срок исполнения которых истек 28 декабря 2023 года, в случае их исполнения 10 января 2024 года.
  • Меры за несвоевременное исполнение уведомлений по камеральному контролю, срок исполнения которых истек 9 января 2024 года также применены не будут в случае их исполнения 10 января 2024 года.

С 00:10 часов 10 января 2024 года технические работы в интернет-каналах КГД завершены, информационные системы работают в штатном режиме.


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