В КГД дали отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений

В Комитете государственных доходов МФ РК предоставили налогоплательщикам отсрочку мер за неисполнение некоторых уведомлений, сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с отключением 9 января 2024 года в 14:00 часов сети Интернет и недоступности информационных систем, для обеспечения прав налогоплательщиков на своевременное исполнение уведомлений органов государственных доходов, комитет сообщает, что:

Приостановление расходных операций по банковским счетам производиться не будет по уведомлениям по камеральному контролю, срок исполнения которых истек 28 декабря 2023 года, в случае их исполнения 10 января 2024 года.

Меры за несвоевременное исполнение уведомлений по камеральному контролю, срок исполнения которых истек 9 января 2024 года также применены не будут в случае их исполнения 10 января 2024 года.

С 00:10 часов 10 января 2024 года технические работы в интернет-каналах КГД завершены, информационные системы работают в штатном режиме.



