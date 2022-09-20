На российском фондовом рынке произошел обвал

20 сентября в ходе торгов индекс Мосбиржи упал более чем на 10%, на фондовом рынке произошел обвал акций российских компаний, сообщает Zakon.kz.

Индекс голубых фишек теряет более 11%, среди лидеров снижения — бумаги "Яндекса", "Новатэка", "Лукойла".

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Это произошло после заявлений о проведении референдумов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Херсонской области Украины.

Также Госдума РФ одобрила поправку о введении в Уголовный кодекс понятий "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт".