Токаев провел переговоры с президентом Австрии Ван дер Белленом

Программу двусторонних переговоров Касым-Жомарта Токаева на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН открыла встреча с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, сообщает Zakon.kz.

Главы государств обсудили перспективы развития казахско-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций, передает Акорда.

Стороны подчеркнули взаимный настрой на дальнейшее развитие политического диалога и расширение торгово-экономических и инвестиционных связей.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, а также высказал заинтересованность в трансфере австрийских технологий в сферах возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, цифровизации, туризма и инфраструктуры.

Собеседники обменялись мнениями об актуальных вопросах международной повестки дня.