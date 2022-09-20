Ситуация в Украине: политики высказались о референдумах, Пугачеву проверят на дискредитацию армии РФ

Глава российского МИДа Лавров – о референдумах: "Нынешняя ситуация подтверждает, что жители Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы".

Референдум в Запорожской области Украины проведут на подконтрольной РФ территории – представитель военно-гражданской администрации региона Рогов.

Комментируя информацию о проведении референдумов на подконтрольных РФ территориях Украины, глава Офиса президента Украины Ермак назвал это "наивным шантажом" и заявил, что "угрозу можно ликвидировать только силой".

"Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет это делать. Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят" – министр иностранных дел Украины Кулеба.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после проведения референдумов геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер.

Президент России Владимир Путин может выступить во вторник, 20 сентября, по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента.

Пугачеву проверят на дискредитацию армии РФ из-за поста, где она попросила признать себя иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным.