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Ситуация в Украине: политики высказались о референдумах, Пугачеву проверят на дискредитацию армии РФ

Ситуация в Украине 20 сентября Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин может выступить 20 сентября по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Финляндия предложила Евросоюзу включить запрет на выдачу туристических виз для россиян, сообщает Zakon.kz.

  • Глава российского МИДа Лавров – о референдумах: "Нынешняя ситуация подтверждает, что жители Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы".

  • Референдум в Запорожской области Украины проведут на подконтрольной РФ территории – представитель военно-гражданской администрации региона Рогов.

  • Комментируя информацию о проведении референдумов на подконтрольных РФ территориях Украины, глава Офиса президента Украины Ермак назвал это "наивным шантажом" и заявил, что "угрозу можно ликвидировать только силой".

  • "Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет это делать. Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят" – министр иностранных дел Украины Кулеба.

  • Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после проведения референдумов геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер.

  • Президент России Владимир Путин может выступить во вторник, 20 сентября, по поводу референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента.

  • Пугачеву проверят на дискредитацию армии РФ из-за поста, где она попросила признать себя иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным.

  • Финляндия предложила Евросоюзу включить запрет на выдачу туристических виз для россиян в пакет санкций против России, сообщает МИД Финляндии.

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