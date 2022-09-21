Генсек ОДКБ прибыл в Армению с миссией по деэскалации конфликта

Миссия ОДКБ во главе с Генеральным секретарем Организации Станиславом Засем прибыла 20 сентября в Армению для изучения ситуации, сообщает Zakon.kz.

На сайте организации говорится, что будет изучена ситуация, в том числе на границе с Азербайджаном, а также будут подготовлены предложения по дополнительным совместным мерам

В состав Миссии входят представители государств – членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов Организации.

На Миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном.

В ходе работы Миссии запланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в приграничных районах, а также проведение встреч с высшим политическим и военным руководством Республики Армения.

Накануне в Армении закончила работу передовая группа Миссии ОДКБ во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым.