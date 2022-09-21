В СКО огромные очереди за углем спровоцировали рост цен на его доставку

В регионе углем на зиму запаслась только половина жителей частного сектора. Особой популярностью на севере пользуется Шубаркольский уголь, сообщает Zakon.kz.

В Северном Казахстане взлетели цены на доставку угля. Перевозчики увеличили расценки вдвое, сообщает КТК.

При этом жители сел жалуются, что и за такие деньги водители отказываются привозить им уголь из тупиков.

У нас в Бесколе (15 километров от города) очень сильно поднялась цена на доставку угля. Если в прошлом году частный сектор у нас закупался, платил за доставку 8 тысяч за обычную машину и тысяч 10, грубо говоря, это стоил ЗИЛ полный, то в этом году цены уже варьируются от 15 до 20 тысяч. И не все водители соглашаются везти доставку. жительница села Бесколь Анастасия Саратовцева

В тупике на окраине Петропавловска за Шубаркольским углем выстраиваются огромные очереди. Водители жалуются, что ждать приходится часами. Собственно, долгими простоями в очередях перевозчики и объясняют взлетевшие цены на доставку.

Чиновники во всем винят перекупщиков и рапортуют, что нашли выход, как обуздать аппетит частников.

В акимате составили перечень перевозчиков, которые будут возить уголь по фиксированным ценам. Сумму доставки, правда, пока не озвучивают. Список водителей с дешевой доставкой, по данным чиновников, есть на каждом угольном складе.