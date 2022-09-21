Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В СКО огромные очереди за углем спровоцировали рост цен на его доставку

СКО уголь Фото: pixabay
В регионе углем на зиму запаслась только половина жителей частного сектора. Особой популярностью на севере пользуется Шубаркольский уголь, сообщает Zakon.kz.

В Северном Казахстане взлетели цены на доставку угля. Перевозчики увеличили расценки вдвое, сообщает КТК.

При этом жители сел жалуются, что и за такие деньги водители отказываются привозить им уголь из тупиков.

У нас в Бесколе (15 километров от города) очень сильно поднялась цена на доставку угля. Если в прошлом году частный сектор у нас закупался, платил за доставку 8 тысяч за обычную машину и тысяч 10, грубо говоря, это стоил ЗИЛ полный, то в этом году цены уже варьируются от 15 до 20 тысяч. И не все водители соглашаются везти доставку. жительница села Бесколь Анастасия Саратовцева

В тупике на окраине Петропавловска за Шубаркольским углем выстраиваются огромные очереди. Водители жалуются, что ждать приходится часами. Собственно, долгими простоями в очередях перевозчики и объясняют взлетевшие цены на доставку.

Чиновники во всем винят перекупщиков и рапортуют, что нашли выход, как обуздать аппетит частников.

В акимате составили перечень перевозчиков, которые будут возить уголь по фиксированным ценам. Сумму доставки, правда, пока не озвучивают. Список водителей с дешевой доставкой, по данным чиновников, есть на каждом угольном складе.

Читайте также

Алихан Смаилов встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби

116 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Одичавшие собаки терроризируют жителей села в Павлодарской области

Данияр Кунафин
Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
визит в США
Токаев предложил программисту Google вернуться в Казахстан
В Алматы ожидается дождь
В Алматы ожидается дождь
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления