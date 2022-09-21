Невролог рассказала, как снизить риск деменции в старости

Для снижения рисков появления деменции уже в молодом возрасте следует соблюдать профилактические меры. Снизить риск помогут постоянное развитие личности и занятия спортом, сообщает Zakon.kz.

По словам врача-невролога высшей категории Ольги Пенчук, понятие деменции не является диагнозом. Это синдром, в основе которого лежит приобретенное выраженное снижение интеллекта, чаще всего с прогрессирующим течением, сообщают "Известия".

Она отметила, что при деменции страдает не только память, но и внимание, речь, способность к планированию, принятию решений, контролю.

Эта патология является результатом органических поражений головного мозга. Человек лишается своих профессиональных навыков, способности к социальной адаптации, обучению и на определенном этапе – бытовой независимости. Ольга Пенчук

Врач отметила, что симптомы заболевания, ведущего к деменции, обычно развиваются постепенно. В их числе рассеянность, ослабление внимания, забывчивость, трудности в подборе слов, снижение инициативы и способности к переключению, нарушение ориентации во времени и пространстве, ослабление критики, затруднение при выполнении привычных действий, абстрактного мышления. Причиной является структурное, метаболическое или токсическое поражение головного мозга.

Основные причины деменции – это так называемые нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви и другие), инсульт или опухоль лобной доли, дефицит витамина В12, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, ВИЧ-энцефалопатия, гидроцефалия Хакима Адамса, деменция боксеров (как результат повторных травм головы), заболевание боррелиозным энцефалитом после укуса клещом. Ольга Пенчук

Как уточнила невролог, одним из факторов риска является положительный семейный анамнез или наследственная предрасположенность.

При этом болезнь Альцгеймера начинается с накопления патологического белка Тау-протеина в нейронах головного мозга уже в возрасте 30–40 лет, хотя первые симптомы появляются в возрасте 50–60 лет, когда в первую очередь нарушается память, затем речь и пространственная ориентация.

Чем активнее клетки мозга, тем толще миелиновая оболочка и выше степень защиты от патологического процесса при болезни Альцгеймера. Поэтому, влияя на процесс созревания миелина в головном мозге, можно замедлить прогрессирование болезни.

Предпосылками к заболеваниям, ведущим к деменции, являются артериальная гипертензия, повышенный уровень холестерина, гомоцистеина, сахарный диабет, метаболический синдром, ожирение, малоактивный образ жизни, инсулинорезистентность, заболевания сердца, курение, злоупотребление алкоголем, наркотики. Более выраженным проявлениям деменции способствуют исходно низкий уровень интеллектуального развития, эмоциональные расстройства тревожно-депрессивного спектра. Ольга Пенчук

Для минимизации рисков появления или более раннего появления деменции уже в молодом возрасте нужно соблюдать профилактические меры.

В частности, следует придерживаться принципов здорового питания, режима здорового сна по 7–8 часов в сутки и соблюдать регулярную физическую активность не менее трех дней в неделю.

Также важно обеспечивать интересный и познавательный досуг, состоящий из хобби, музыки или творчества.

Снизить вероятность развития болезни поможет регулярный отдых, управление стрессом, постоянное развитие своей личности, поддержание доверительных отношений в семье.