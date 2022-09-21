Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Алихан Смаилов встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби

Алихан Смаилов встретился с президентом ОАЭ Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Казахстан и ОАЭ намерены и дальше укреплять полномасштабное сотрудничество во всех сферах экономики. В этом году в странах отмечают 30-летие установления дипотношений, сообщает Zakon.kz.

Встреча премьер-министра Алихана Смаилова и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна прошла во дворце "Аль-Бахр".

Премьер-министр подчеркнул, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, вышедших за это время на уровень стратегического партнерства.

Мы намерены и дальше укреплять полномасштабное сотрудничество во всех сферах экономики, представляющих взаимный интерес. Мы также признательны Объединенным Арабским Эмиратам за постоянную и неизменную поддержку международных инициатив Казахстана.Алихан Смаилов

Премьер-министр добавил, что в последние годы наблюдается стабильный рост количества совместных проектов в различных отраслях.

Вместе с тем мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества. Правительство готово оказать всестороннюю поддержку инвесторам в реализации их инициатив. Надеюсь, что в ближайшее время мы запустим новые совместные проекты.Алихан Смаилов

Также премьер-министр поблагодарил президента ОАЭ за оказанную помощь в размере 1 млн долларов на лесовосстановительные работы в Костанайской области, где произошли масштабные пожары.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян отметил, что Казахстан и ОАЭ связывают особенные очень дружественные отношения.

Я полностью поддерживаю все направления нашего двустороннего сотрудничества.Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян

Президент ОАЭ также передал приветствие и наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Читайте также

116 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

В СКО огромные очереди за углем спровоцировали рост цен на его доставку

Одичавшие собаки терроризируют жителей села в Павлодарской области

Данияр Кунафин
Смаилов Алихан ОАЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дополнительные пенсионные выплаты получат казахстанцы с 2023 года
Казахстанцы смогут получать дополнительную пенсионную выплату с 2023 года
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
визит в США
Токаев предложил программисту Google вернуться в Казахстан
В Алматы ожидается дождь
В Алматы ожидается дождь
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления