Алихан Смаилов встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби

Казахстан и ОАЭ намерены и дальше укреплять полномасштабное сотрудничество во всех сферах экономики. В этом году в странах отмечают 30-летие установления дипотношений, сообщает Zakon.kz.

Встреча премьер-министра Алихана Смаилова и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна прошла во дворце "Аль-Бахр".

Премьер-министр подчеркнул, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, вышедших за это время на уровень стратегического партнерства.

Мы намерены и дальше укреплять полномасштабное сотрудничество во всех сферах экономики, представляющих взаимный интерес. Мы также признательны Объединенным Арабским Эмиратам за постоянную и неизменную поддержку международных инициатив Казахстана. Алихан Смаилов

Премьер-министр добавил, что в последние годы наблюдается стабильный рост количества совместных проектов в различных отраслях.

Вместе с тем мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества. Правительство готово оказать всестороннюю поддержку инвесторам в реализации их инициатив. Надеюсь, что в ближайшее время мы запустим новые совместные проекты. Алихан Смаилов

Также премьер-министр поблагодарил президента ОАЭ за оказанную помощь в размере 1 млн долларов на лесовосстановительные работы в Костанайской области, где произошли масштабные пожары.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян отметил, что Казахстан и ОАЭ связывают особенные очень дружественные отношения.

Я полностью поддерживаю все направления нашего двустороннего сотрудничества. Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян

Президент ОАЭ также передал приветствие и наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.