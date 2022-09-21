Алихан Смаилов встретился с президентом ОАЭ в Абу-Даби
Встреча премьер-министра Алихана Смаилова и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна прошла во дворце "Аль-Бахр".
Премьер-министр подчеркнул, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, вышедших за это время на уровень стратегического партнерства.
Мы намерены и дальше укреплять полномасштабное сотрудничество во всех сферах экономики, представляющих взаимный интерес. Мы также признательны Объединенным Арабским Эмиратам за постоянную и неизменную поддержку международных инициатив Казахстана.Алихан Смаилов
Премьер-министр добавил, что в последние годы наблюдается стабильный рост количества совместных проектов в различных отраслях.
Вместе с тем мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества. Правительство готово оказать всестороннюю поддержку инвесторам в реализации их инициатив. Надеюсь, что в ближайшее время мы запустим новые совместные проекты.Алихан Смаилов
Также премьер-министр поблагодарил президента ОАЭ за оказанную помощь в размере 1 млн долларов на лесовосстановительные работы в Костанайской области, где произошли масштабные пожары.
Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян отметил, что Казахстан и ОАЭ связывают особенные очень дружественные отношения.
Я полностью поддерживаю все направления нашего двустороннего сотрудничества.Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян
Президент ОАЭ также передал приветствие и наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.