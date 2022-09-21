Атырау накрыл черный дым

20 сентября небо над Атырау стал накрывать черный дом. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области рассказали Zakon.kz, что дым исходит со стороны моря.

В ДЧС уточнили, что с середины сентября на побережье Каспийского моря стал чаще гореть камыш.

20 сентября в 08:57 в сельском округе Кенозек Атырау в 40 км от поселка Таскала в сторону Каспийского моря начал гореть камыш. К вечеру площадь пожара увеличилась и составила более 60 га. Угрозы населенным пунктам нет. Пресс-служба ДЧС Атырауской области

По дополнению ведомства, в 20:40 огонь перекинулся на территорию Государственного природного резервата "Ак Жайык" (площадь уточняется).

21 сентября будет задействован вертолет Ми-8 АО "КазАвиаспас" для тушения пожара с воздуха в сельском округе Кенузек Атырау. Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Также в ведомстве добавили, что в Атырау чувствуется запах гари.

Тем временем, как отмечено в публикации издания " Ак Жайык ", департамент экологии начал проверку влияния этого ЧП на состояние атмосферного воздуха в Атырау.