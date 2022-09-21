Смаилов выразил соболезнования семьям погибших врачей в Карагандинской области
Фото: pixabay
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выразил глубокие соболезнования семьям погибших врачей в Карагандинской области и пожелал выздоровления пострадавшим, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Уважаемые коллеги, как вы знаете, вчера вечером возле поселка Сарышаган в Карагандинской области произошел трагический случай. В дорожно-транспортном происшествии погибли два врача и пострадали восемь медицинских работников. Премьер-министр РК Алихан Смаилов
По словам Смаилова, врачи возвращались после проведения медицинского осмотра работников компании "Казахмыс".
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Поручаю канцелярии премьер-министра включить в повестку одного из ближайших заседаний правительства вопрос безопасности на дорогах.Алихан Смаилов
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