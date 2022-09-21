В Уральске прошел областной форум волонтеров

Свыше 7 тысяч волонтеров зарегистрировано в Западно-Казахстанской области. Но на самом деле их намного больше. В областном форуме волонтеров приняли участие неравнодушные люди, болеющие душой и сердцем за свой родной город, регион, страну.

Аким области Гали Искалиев побеседовал с западноказахстанскими активистами и отметил ряд лучших представителей общественных движений волонтерского общества.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Волонтерское движение динамично развивается в областном центре и районах, охватывая новые направления и демонстрируя активную гражданскую позицию. Государство всегда поддерживает молодежь во всех вопросах, реализуя мероприятия культурной, спортивной, социальной, научной, бизнес-направленности. Волонтеры – это не только молодежь. Во всем мире волонтерской работой занимаются как школьники, студенты, так и люди любого возраста, даже пенсионеры, ведь для этого нужны лишь отзывчивость, желание помочь. Гали Искалиев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В 2016 году принят закон "О волонтерской деятельности", закрепивший статус волонтеров, их права и обязанности и меры государственной поддержки. В 2017 году Международная специализированная выставка "ЭКСПО" дала старт массовому вовлечению молодежи в волонтерское движение. 2020 год был объявлен президентом Годом развития волонтерства в Казахстане, и в условиях мировой пандемии волонтеры показали слаженную успешную работу, которая нарастающими темпами продолжает реализовываться сегодня в волонтерском движении.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В целях систематизации волонтерской деятельности в Западно-Казахстанской области был разработан сайт.

Сайт волонтеров уже давно создан, но носил чисто информационный характер. Уральская IT-компания Torus.kz дополнила сайт новыми функциями, сделала его "живым" и доступным для общения всех волонтеров области. Его цель – стать отличной диалоговой площадкой для волонтерского движения. Зарегистрироваться на сайте может любой желающий, кто хочет помогать, решать задачи, устранять проблемы, волнующие население. Глава отдела по работе с молодежными организациями Управления по вопросам молодежной политики ЗКО Данияр Кульжанов

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Волонтеры благотворительной организации "Асар үме" по ЗКО Нурсултан Кабаев, корпоративного фонда "Альянс студентов Уральска" Тасболат Сериккалиев, экологического движения "Эко-қадам" Наргиза Ерболатова вкратце рассказали о проводимой работе и будущих мероприятиях.

В ближайшее время будет отмечено 5-летие волонтерского движения в регионе, а также День волонтера. Кроме того, аким области поддержал высказанное в ходе встречи предложение волонтера Талгата Чудобаева по разработке паспорта волонтера, который должен стать официальным документом для каждого, кто хочет быть волонтером.